Paraná já soma 51 mortes por dengue e mais de 66,2 mil casos

Mosquito Aedes Aegypti

Em novo boletim divulgado nesta terça-feira (23), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou mais 12.206 casos de dengue e nove óbitos em decorrência da doença no Paraná. Agora, são 66.289 diagnósticos confirmados e 51 mortes desde o início do atual período epidemiológico, em julho de 2022.

Os óbitos ocorreram entre março e maio de 2023 nos municípios de Foz do Iguaçu (mulher, 57 anos sem comorbidades); Ibiporã (dois homens, de 69 e 64 anos, e uma mulher de 78 anos, todos com comorbidades); Londrina (mulher de 64 anos com comorbidade e um homem de 68 anos sem comorbidades); Andirá (mulher de 69 anos com comorbidades); Palotina (homem de 64 anos com comorbidades); e Toledo (homem de 68 anos com comorbidades).

“Mesmo com o início das estações mais frias e tempo mais seco, é importante que as ações de combate à dengue continuem. Precisamos que a população esteja alerta e faça sua parte, eliminando os criadouros do mosquito da sua residência e quintais”, alertou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

São 345 municípios das 22 Regionais de Saúde com casos confirmados. Entre essas cidades, 295 possuem casos autóctones (quando a doença é contraída no local de residência).

As regionais com mais casos confirmados são Londrina (23.773), Foz do Iguaçu (8.683), Maringá (7.049), Paranaguá (4.398) e Paranavaí (4.194).

CHIKUNGUNYA

Além da dengue, o boletim também apresenta nesta semana 101 novos casos de chikungunya no Paraná. Foz do Iguaçu é o município que registar o maior número de casos autóctones da doença desde o início do período epidemiológico, em julho de 2022.

