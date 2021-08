Da Redação

Paraná já imunizou 9 milhões de pessoas contra a Covid-19

O Paraná bateu uma nova marca de imunizações na campanha de vacinação contra a Covid-19 ao atingir mais de 9 milhões de doses aplicadas. No momento, 6.439.795 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 2.628.432 com as duas ou o imunizante de dose única, completando a cobertura imunológica. Em números absolutos, 9.068.226 vacinas chegaram aos braços da população.

continua após publicidade .

Somando as pessoas que tomaram a D1 ou a dose única (DU), 77,3% da população adulta já foi vacinada com, pelo menos, uma dose, o que demonstra que o Estado está avançando e deve adiantar a meta de vacinar 80% da população adulta até o final deste mês. Com o novo lote de imunizantes que chega ao Paraná nesta sexta-feira, fica garantida a disponibilidade de vacinas para atender essa porcentagem.

Além disso, 30,14% do público com mais de 18 anos já completaram a imunização. “São marcas importantes que atingimos sete meses depois de iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19, que é imprescindível para vencermos essa pandemia”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. “Por isso é importante ficar atento aos calendários dos municípios e também não perder a data de aplicação da segunda dose. É preciso fechar esse escudo imunológico para reduzir a multiplicação do vírus e salvar mais vidas”.

continua após publicidade .

GRUPOS – O vacinômetro do Sistema Único de Saúde (SUS) mostra que a imunização completa já atinge quase a totalidade da população de alguns grupos e faixas etárias. Entre eles estão os trabalhadores da saúde (100%); as pessoas na faixa dos 70 aos 74 anos (99,37%); dos 75 aos 79 anos (99,13%); dos 65 aos 69 anos (98,18%); com mais de 80 anos (92,7%); indígenas (85,42%) e as pessoas com idades entre 60 e 64 anos (85%).

Em números absolutos de doses, lideram as aplicações no público geral, com idade entre 18 e 59 anos e que não está entre os prioritários, com 3.303.320 de doses. Na sequência vêm as pessoas com idade entre 60 e 64 anos (958.360); 65 a 69 anos (828.661); trabalhadores da saúde (794.527) e pacientes com comorbidades (680.660).

São seguidas pela faixa dos 70 aos 74 anos (607.530); com mais de 80 anos (443.386); de 75 a 79 anos (410.114); trabalhadores da educação básica (254.210); caminhoneiros (92.850 – 88,3% com DU); gestantes (88.043); idosos institucionalizados (68.349); pessoas com deficiência permanente (58.039), forças de segurança e salvamento (37.084) e profissionais do ensino superior (35.861).

continua após publicidade .

Também foram incluídos entre os grupos prioritários a população privada de liberdade (29.747); portuários (19.829); puérperas (19.166); indígenas (19.042); trabalhadores do transporte coletivo (16.540); trabalhadores da limpeza (16.114); funcionários do sistema penitenciário (4.927); trabalhadores do transporte aéreo (4.325); pessoas em situação de rua (4.223); pessoas com deficiência institucionalizadas (4.093); população ribeirinha (2.923); trabalhadores do transporte ferroviário (2.631) e do transporte aquaviário (202).

MUNICÍPIOS – Os municípios que mais aplicaram vacinas na população, em quantidade absoluta de doses, foram Curitiba (1.607.842); Londrina (444.646); Maringá (411.185); Cascavel (258.356); Ponta Grossa (238.385); São José dos Pinhais (220.408); Foz do Iguaçu (217.851); Colombo (168.582); Paranaguá (141.644) e Guarapuava (118.159).

Ainda segundo o vacinômetro do SUS, o Ministério da Saúde destinou ao Paraná 11.118.710 doses de imunizantes, sendo que 10.188.220 já foram entregues e 930.490 estão em processo de distribuição. Logo que chegam ao Estado, as vacinas são recebidas e divididas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), para serem encaminhadas rapidamente aos municípios das 22 Regionais de Saúde.

Com informações: Sesa