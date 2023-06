Paraná investirá R$ 4,4 milhões para fortalecer produção científica

O Governo do Estado publicou nesta quinta-feira (15) um edital para fortalecer as atividades de pesquisa desenvolvidas na rede de laboratórios multiusuários das sete universidades estaduais e do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar). A iniciativa envolve recursos públicos da ordem de R$ 4,4 milhões do Fundo Paraná, dotação administrada pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), exclusiva para o fomento científico e tecnológico paranaense.

O objetivo é ampliar o acesso à Rede de Infraestrutura Multiusuária de Pesquisa do Paraná (RIMPP) tanto para a comunidade científica quanto para empresas interessadas em desenvolver projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D). O aporte financeiro pretende aumentar a prestação de serviços tecnológicos e consolidar as atividades de pesquisa em cursos de mestrado e doutorado, beneficiando os programas de pós-graduação stricto sensu em diferentes áreas do conhecimento.

Constituída pela Seti no ano passado, a RIMPP possibilita o compartilhamento de espaços, equipamentos e serviços tecnológicos especializados, a partir de um acordo de cooperação firmado com o Tecpar e as universidades estaduais de Londrina (UEL), de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (UENP) e do Paraná (Unespar). A rede está regulamentada por meio de uma portaria conjunta.

Para o secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, a rede de laboratórios multiusuários é essencial para a interação entre os pesquisadores. “Além de possibilitar o desenvolvimento de estudos interdisciplinares e a geração de conhecimento, essa rede de laboratórios transforma as universidades em centros de referência para a pesquisa científica, promovendo a troca de experiências entre professores e estudantes de graduação e de pós-graduação em diferentes áreas do conhecimento”, afirma.

Segundo ele, rede de laboratórios multiusuários consiste em uma estratégia para o fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação, com impacto positivo na alocação de recursos públicos e na interação entre os pesquisadores.

“Os laboratórios multiusuários otimizam os investimentos, evitando a duplicidade na aquisição de equipamentos, reagentes e outros materiais, e possibilitam o desenvolvimento de estudos interdisciplinares e a geração de conhecimento, transformando as universidades em centros de referência para a pesquisa científica e para a troca de experiências entre professores e estudantes de graduação e pós-graduação de áreas distintas”, afirma.

O coordenador de Ciência e Tecnologia da Seti, Marcos Aurélio Pelegrina, disse que esse tipo de espaço multiusuário é uma realidade nas principais universidades do globo. “A ideia é concentrar equipamentos em laboratórios multiusuários para reunir técnicas comuns aos diferentes campos científicos e, assim, atender as demandas de pesquisadores de organizações públicas e privadas, produzindo conhecimento e tecnologia de forma compartilhada, integrada e colaborativa”, explica

INFRAESTRUTURA

Juntas, as sete universidades estaduais somam 10 mil estudantes matriculados em 206 cursos de mestrado e 100 cursos de doutorado. Atualmente, as instituições contam com 73 laboratórios e 317 equipamentos cadastrados na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Já o Tecpar dispõe de 20 laboratórios nos centros de Tecnologia em Saúde e Meio Ambiente (CSA), de Tecnologia de Materiais (CTM) e de Medições e Validação (CMV).

