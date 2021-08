Paraná investe R$ 3,8 milhões em computadores para a saúde

Da Redação

O Governo do Estado vai entregar 1.509 computadores para todas as unidades vinculadas à Secretaria da Saúde (Sesa). São 1.359 máquinas padrão desktop e 150 notebooks. O investimento passa de R$ 3,8 milhões. Os equipamentos estão na Coordenação de Material e Patrimônio (Comp) da Sesa e devem ser distribuídos nos próximos dias.

“Desde o início desta gestão o governador Ratinho Junior trabalha pela inovação e agora, com a entrega dessas máquinas, os hospitais, divisões, diretorias, coordenações e tantas outras unidades da secretaria serão modernizados”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A distribuição dos equipamentos está sendo estudada de acordo com a necessidade de cada serviço. A entrega das máquinas será realizada pela Sesa, com apoio do Núcleo de Informática e Informações (NII). Os valores unitários são de R$ 5 mil para notebook e R$ 2.304,17 para desktop.

“A compra destes computadores é um esforço da Sesa, por meio do Governo do Estado, e vai modernizar o parque tecnológico da Secretaria, no nível central e nas regionais de saúde. Os equipamentos são modernos e ágeis e darão mais condições aos servidores para desempenhar o seu trabalho com dignidade e modernidade”, acrescentou Beto Preto.