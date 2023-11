Paraná investe R$ 250 milhões na pavimentação de estradas vicinais

O Governo do Paraná investiu, por meio da Secretaria das Cidades (Secid), mais de R$ 250 milhões na pavimentação de estradas vicinais em 31 municípios de diversas regiões do Estado desde 2019. Os recursos foram liberados pelo Programa de Transferência Voluntária da Secid, modalidade que destina recursos que não precisam ser devolvidos ao Tesouro do Estado, e também pelo Sistema de Financiamento de Ações aos Municípios (SFM).

De acordo com o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel, o investimento em pavimentação de estradas vicinais traz grandes mudanças na qualidade de vida da população e na economia local. “Estamos seguindo as diretrizes do governador Ratinho Junior, investindo em infraestrutura urbana de qualidade, promovendo mudanças na vida das pessoas, trazendo mais conforto no deslocamento, estimulando o comércio da produção local, além de facilitar o acesso às escolas com a pavimentação das estradas vicinais”, afirma.

O município de Piên, na Região Metropolitana de Curitiba, teve cinco obras liberadas desde 2019. A cidade de 13.655 habitantes recebeu R$ 15,5 milhões em recursos para pavimentação de estradas vicinais. Deste valor, R$ 10 milhões são oriundos de Transferência Voluntária.

“É um investimento extremamente importante em que a gente leva infraestrutura e qualidade de vida para a área rural, ajudando nossos agricultores a escoar a produção. É uma prova do compromisso do governo Ratinho Junior com os municípios”, diz o prefeito de Piên, Maicon Grosskopf.

