Paraná investe mais do que o mínimo constitucional em saúde

O secretário de Estado da Saúde, César Neves, e o diretor geral, Nestor Werner Junior

O secretário da Saúde do Paraná, César Neves, participou, na manhã desta terça-feira (07) da audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) para apresentar a prestação de contas da gestão referente ao último quadrimestre de 2022. Com um investimento total de R$ 5.476.084.835, o Governo do Estado destinou à área o equivalente a 12,40% do orçamento, superando assim a previsão mínima exigida por lei.

Os recursos investidos para a realização de procedimentos hospitalares, as cirurgias eletivas, a estratégia de regionalização dos serviços de saúde, o cumprimento da meta fiscal exigida por lei, além da vacinação e do fortalecimento da Atenção Primária em Saúde, foram alguns dos principais temas durante a reunião.

“Abordamos diversos assuntos, priorizando pontos relevantes para a saúde pública. Ouvimos as sugestões dos deputados com atenção e respondemos aos questionamentos de maneira transparente e democrática. Acredito que o Paraná, e principalmente a saúde, saia fortalecido desta audiência”, disse o secretário.

Entre as prioridades da audiência, um dos destaques foi a avaliação dos procedimentos referentes à produção hospitalar e ambulatorial, que vão desde cirurgias até recursos de caráter farmacológico. Dentro desta especificidade, o Governo do Estado destinou, entre setembro e dezembro de 2022, quase R$ 900 milhões em recursos.

“Estes são números que evidenciam os maciços investimentos por parte da Sesa para o fortalecimento da rede hospitalar de todo o Paraná. São valores para uma ampla gama de finalidades e que são necessários para garantir um atendimento eficiente e regionalizado", destacou o diretor-geral da Sesa, Nestor Werner Junior.

ATENÇÃO PRIMÁRIA E REGIONALIZAÇÃO

Uma das principais metas cumpridas pelo Estado refere-se à ampliação da cobertura populacional pela Rede de Atenção Primária. Com um objetivo inicial de 76,50% de cobertura, a Sesa encerrou o último ano com 87,58% de público assegurado. “A Atenção Primária é um dos pilares da saúde pública e tem recebido um destaque especial durante o governo Ratinho Junior. Esta ampliação na cobertura garante mais capacidade e, sobretudo, assegura que mais paranaenses recebam atendimento", ressaltou Neves.

De acordo com o secretário, uma das prioridades do Governo do Estado é o fortalecimento da regionalização dos serviços de saúde, permitindo que o atendimento médico chegue perto da população, garantindo que as pessoas percorram menores distâncias para ter acesso aos serviços. “Este tem sido nosso grande norte desde o início da gestão, ainda em 2019. Ampliar a capacidade de atendimento é fundamental para garantir que nenhum paciente fique desassistido, seja na Capital ou no Interior do Estado”, explicou Neves.

CAPACITAÇÃO

Em relação à educação permanente, os números também mostram resultados positivos. Com a formação de mais de 400 profissionais e 14 cursos desenvolvidos em áreas prioritárias da saúde, a Secretaria tem como objetivo não apenas uma melhora no atendimento, mas permitir que os profissionais de saúde possam alcançar sua qualificação profissional.

“A Escola de Saúde Pública do Paraná tem realizado um trabalho pertinente na expansão do acesso à capacitação profissional. Nossa expectativa é manter a implementação de recursos e assegurar profissionais do mais alto nível em nossa rede de saúde", ressaltou o secretário.





PANDEMIA E PÓS-PANDEMIA

As cirurgias eletivas também tiveram espaço durante a audiência. Dentre os pontos destacados, o Opera Paraná, o maior programa de cirurgias eletivas da história do Estado, recebeu atenção especial. “Estamos falando de um investimento de R$ 150 milhões de recursos para a primeira fase do programa, com outros R$ 150 milhões para a segunda fase, que deve ser anunciada nos próximos dias. Esse é um programa especial, sobretudo quando consideramos o contexto pandêmico, onde houve uma paralisação destes procedimentos em vista da prioridade dada à Covid-19. O Opera Paraná marca não apenas a retomada, mas o enfrentamento a um dos principais gargalos deixados pela pandemia", avaliou Neves

O secretário também destacou a importância da imunização, sobretudo com o início da aplicação das doses bivalentes, novo marco para o enfrentamento ao coronavírus. “Estivemos em Mangueirinha para dar início a esta nova fase da vacinação. Na ocasião, vacinamos os povos originários em uma reserva onde nenhum óbito foi registrado durante a pandemia. Respeitamos a opinião de todos, mas expressamos nosso desejo de que todos os paranaenses tomem esse exemplo e que deem continuidade ao seu esquema vacinal", disse o secretário.





PRESENÇAS

Participaram da audiência também os deputados Tercílio Turini, presidente da Comissão de Saúde Pública da Alep, Hussein Bakri (líder do Governo), Adão Litro, Arilson Chiorato, Delegado Jacovós, Mabel Canto, Márcio Pacheco e Márcia Huçulak. Pela Sesa, o diretor de Gestão em Saúde, Vinícius Filipak, a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes, o diretor-executivo do Fundo Estadual de Saúde, Adriano Rissati, o diretor do Setor de Obras da Sesa, Adilson Silva Lino, e o chefe de gabinete, Ian Sonda.

