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PREVENÇÃO

Paraná intensifica ações contra arboviroses em função do El Niño

A população deve redobrar os cuidados contra a dengue, a zika e a chikungunya e doenças transmitidas por água contaminada

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.08.2026, 19:34:38 Editado em 03.08.2026, 19:34:29
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Paraná intensifica ações contra arboviroses em função do El Niño
Autor Foto: SESA

Devido às previsões relacionadas ao fenômeno El Niño, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná faz um alerta à população: é hora de redobrar os cuidados contra a dengue, a zika e a chikungunya. O evento climático começou de forma mais amena em junho, com previsão de intensificação nos próximos meses.

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Dados oficiais dos anos epidêmicos de 2016, 2019, 2020 e 2024, confirmam uma correlação direta entre o El Niño e o aumento de casos de dengue e óbitos no Paraná. Em 2016, o Estado registrou 62 mortes por dengue; em 2019, foram 34; em 2020, o número saltou para 194; e, em 2024, atingiu o pico de 738 mortes.

Os cuidados que devem ser adotados vão além do mosquito vetor da dengue. A Sesa ressalta que o período de chuvas mais intensas demanda atenção redobrada para infecções transmitidas por águas contaminadas, como a leptospirose e a hepatite A.

É importante, ainda, redobrar os cuidados advindos da presença de animais peçonhentos, especialmente as serpentes. Em situações de alagamentos e vendavais, estratégias pontuais são ativadas para socorro e contenção sanitária. A orientação é buscar atendimento médico imediato aos primeiros sintomas de dengue ou infecções transmitidas por águas de enchentes.

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PREVENÇÃO CONSTANTE - Embora haja o alerta para o reforço no combate às arboviroses por conta do El Niño, as ações preventivas e os alertas à população são permanentes. No Paraná cerca de 90% dos municípios atuam de forma sistemática com o monitoramento por ovitrampas, com um total de 32.614 armadilhas instaladas no Estado.

As armadilhas são colocadas a cada 300 ou 400 metros nas zonas urbanas. Elas demonstram a presença do mosquito, mapeiam áreas críticas e preveem o risco de infestação antes do aumento do número de casos.

Outra medida, preconizada pelo Ministério da Saúde, é a introdução no território paranaense do mosquito com a bactéria Wolbachia, que impede o vírus da dengue de se desenvolver no inseto. Inspirada no projeto-piloto exitoso de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, que registrou queda de 89% no número de casos, a estratégia vem sendo implementada em grandes centros urbanos do Paraná, como Curitiba, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, Maringá e Foz do Iguaçu.

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