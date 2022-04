Paraná integra mapa de turismo com 210 cidades e 15 regiões

Da Redação

Vista panorâmica do Pico Paraná, um dos pontos cadastrados do Paraná

Com 15 regiões turísticas cadastradas e reconhecidas, o Paraná possui 210 cidades no novo Mapa do Turismo Brasileiro, divulgado pelo Ministério do Turismo. Isso quer dizer que 52% dos municípios do Estado estão dentro do radar nacional.

O Mapa é um instrumento que reúne municípios que adotam o turismo como estratégia de desenvolvimento e identifica necessidades de investimentos e de ações para a promoção do setor em cada região. No Brasil, são 2.542 cidades distribuídas em 322 regiões turísticas. Ou seja, o Paraná tem 8% das cidades do estudo.

“Integrar o Mapa do Turismo Brasileiro é imprescindível para ficar em consonância com os princípios da Política Nacional de Turismo e, assim, estar apto à captação de recursos do governo federal, o que nos auxilia a profissionalizar a gestão turística, além de estruturar e promover os destinos paranaenses”, destacou o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza.

Segundo o diretor-presidente da Paraná Turismo, Irapuan Cortes, a atividade turística vem se destacando, nos últimos anos, no crescimento e desenvolvimento da economia regional. “A Paraná Turismo entende como importantíssima a regionalização do turismo e por isso sensibilizou e incentivou os municípios através das IGRs, transformando-os em atores turísticos e fortalecendo o turismo regional do Estado”, disse.

Confira AQUI como ficou a distribuição dos Municípios nas 15 Regiões Turísticas do Paraná.

CADASTRO

Para se cadastrar, os municípios precisam atender aos critérios estabelecidos na Portaria Federal nº 41/2021. Um deles é possuir um órgão responsável pelo setor turístico e orçamento definido para investimentos. Também é necessário que as empresas e trabalhadores estejam registrados no Cadastur, a fim de certificar ao turista que o serviço é regularizado e confiável.

Além disso, o município precisa comprovar a existência de um Conselho Municipal de Turismo ativo e ter assinado um Termo de Compromisso com o Programa de Regionalização do Turismo (PRT). Por fim, as administrações públicas devem comprovar a existência de uma instância de governança regional no turismo, que pode ser conselho, associação, fórum ou comitê.

Ao longo de 2021, a Paraná Turismo, em parceira com as Instâncias de Governança Regionais (IGRs), realizou reuniões presenciais e virtuais com as 15 regiões turísticas para sensibilizar sobre a importância do Mapa do Turismo Brasileiro.

A ação vem ao encontro com a política de retomada do turismo do Governo do Estado. “Os encontros visam o fortalecimento da regionalização do turismo, além de tirar dúvidas e orientar os gestores regionais quanto ao processo de submissão das informações no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro (SISMapa)”, ressaltou Cortes.

Os municípios que não foram incluídos nesta primeira etapa ainda podem ajustar procedimentos ou complementar informações e integrar o Mapa do Turismo Brasileiro, que passou a ser contínuo. O Mapa anterior se referia ao período de 2019-2021. Agora, após a inclusão, o cadastramento do município tem validade de um ano.