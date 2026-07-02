Paraná inicia vacinação com Pneumo 20 e amplia proteção contra doenças graves

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) iniciou oficialmente nesta quinta-feira (02) a aplicação da vacina pneumocócica 20-valente conjugada (Pneumo 20) no Paraná. O evento que marcou a incorporação do imunizante ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) no Estado ocorreu na Unidade de Saúde Mãe Curitibana, em Curitiba.

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A nova vacina, que já estava disponível desde o dia 1º de julho nas unidades de saúde, representa um avanço histórico na proteção infantil, pois substitui gradativamente a antiga Pneumo 10 e dobra a quantidade de sorotipos bacterianos combatidos. A Pneumo 20 protege contra as formas graves de doenças causadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae, responsáveis por quadros severos de pneumonia, meningite bacteriana, otite média aguda e septicemia (infecção generalizada).

"A Pneumo 20 é um grande avanço para a nossa rede, ampliando a proteção contra quadros respiratórios graves. O nosso apelo é para que as mães e os pais tragam suas crianças à unidade de saúde com a carteirinha em mãos. Nossas equipes vão avaliar o histórico e verificar a necessidade do reforço. O importante é garantir que todos fiquem imunizados e tranquilos", destacou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

O secretário reforçou, ainda, a capilaridade da distribuição do imunizante para além da Capital. "Assim que a vacina chega ao nosso Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), ela é rapidamente distribuída para as Regionais que abastecem os municípios nas mais de 1.800 salas de vacina. É uma operação para garantir que o Estado inteiro seja atendido", pontuou Neves.

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Neste primeiro momento, o Paraná conta com um lote inicial de 29.430 doses enviadas pelo Ministério da Saúde, que já foram distribuídas às 22 Regionais de Saúde para abastecer os municípios e darem início às imunizações.

A operação logística e a aplicação na ponta dependem da integração direta com os municípios. Sede do lançamento estadual, a Capital já iniciou o acolhimento das famílias em sua rede de atenção básica.

A secretária municipal de Saúde de Curitiba, Tatiane Filipak, celebrou a democratização do acesso ao imunizante e o impacto disso na rede pública. "A vacinação faz toda a diferença na nossa rede de urgência e emergência. Ter uma vacina como a Pneumo 20, que até pouco tempo só existia na rede privada, agora disponível no SUS, é um grande avanço para a saúde pública. Nosso foco é proteger esse grupo vulnerável de crianças contra os casos graves", afirmou.

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Em Curitiba, a vacina já está disponível em todas as Unidades de Saúde da cidade, com exceção apenas da unidade Ouvidor Pardinho, que tem foco maior no atendimento à população idosa.

PÚBLICO-ALVO – Nesta etapa de implementação, a vacina é destinada prioritariamente a crianças de 2 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias que estejam com o esquema vacinal incompleto. O esquema padrão é composto por duas doses principais (aos 2 e aos 4 meses de idade) e um reforço aos 12 meses. A Sesa reforça que pais ou responsáveis de crianças menores de cinco anos com carteirinhas atrasadas devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para atualização imediata.

Foi exatamente para garantir essa proteção no tempo certo que a profissional autônoma Ester Machado aproveitou a disponibilidade da Pneumo 20 na Unidade Mãe Curitibana para imunizar a filha Maitê Vitória, de 4 meses.

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"Ela é minha primeira filha, então a gente sempre toma o maior cuidado para manter tudo em dia. É dolorido na hora, mas quando ela crescer, vai me agradecer. Ter essa nova vacina, que protege ainda mais as nossas crianças, eu acho ótimo. Hoje em dia isso faz muita diferença", comemorou a mãe.

A estratégia de vacinação abrange ainda idosos com 60 anos ou mais que estejam acamados ou institucionalizados, povos indígenas maiores de 5 anos, sem histórico vacinal com a pneumocócica conjugada e grupos com condições clínicas especiais, como pessoas vivendo com HIV/Aids, pacientes oncológicos e transplantados, via Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE). Os demais públicos contemplados pelo PNI receberão a Pneumo 20 assim que houver a finalização dos estoques atuais das vacinas Pneumo 13 e 23.