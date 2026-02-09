Paraná inicia cobrança da segunda parcela do IPVA 2026 nesta segunda-feira (9)

O prazo para pagamento da segunda parcela do IPVA 2026 (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) começa a vencer nesta semana. De acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria da Fazenda, proprietários de veículos com final de placa 1 e 2 devem efetuar o pagamento nesta segunda-feira (9). Confira o calendário completo abaixo.

Segundo a pasta, mais de 1,44 milhão de proprietários de veículos tributados ainda não fizeram nenhum pagamento – o número equivale a cerca de 35% da frota paranaense. Os motoristas inadimplentes podem ter o débito inscrito na Dívida Ativa, com restrições de crédito, e sem conseguir realizar o licenciamento do veículo.

A multa por atraso é de 0,33% ao dia, acrescida de juros com base na taxa Selic. Após 30 dias de inadimplência, a multa passa a ser fixa em 20% do valor do imposto.

Por outro lado, cerca de 1,5 milhão de veículos (36% da frota) já tiveram o imposto pago integralmente, enquanto 1,17 milhão realizou ao menos parte do pagamento.

O IPVA no Paraná teve uma redução expressiva neste ano, com queda média de 45,7% no valor cobrado e alíquota fixada em 1,9%. As motocicletas de até 170 cilindradas estão isentas do imposto, enquanto ônibus, caminhões, veículos de aluguel ou movidos a gás natural veicular (GNV) são tributados em 1%.

Como pagar o IPVA no Paraná

O Governo do Estado reforça que as guias do IPVA no Paraná não são mais enviadas pelos correios aos endereços dos contribuintes. Para fazer o pagamento, os proprietários de veículos tarifados devem acessar o Portal do IPVA ou o Portal de Pagamento de Tributos, da Secretaria da Fazenda, para gerá-las.

Outra possibilidade aos motoristas é o uso do aplicativo Serviços Rápidos, da Receita Estadual, disponível para Android e iOS, que também permite o acesso às guias.

Os proprietários de veículos registrados no Paraná poderão pagar o IPVA 2026 via Pix a partir do QR Code presente na guia, no banco de sua preferência, ou por meio de canais digitais.

Confira o calendário de pagamento das próximas parcelas

Final de placa / parcelas

1 e 2 – 09/02, 09/03, 09/04, 11/05

3 e 4 – 10/02, 10/03, 10/04, 12/05

5 e 6 – 11/02/ 11/03, 13/04, 13/05

7 e 8 – 12/02, 12/03, 14/04, 14/05

9 e 0 – 13/02, 13/03, 15/04, 15/05