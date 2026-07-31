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VACINAÇÃO

Paraná inicia aplicação da segunda dose de reforço contra a poliomielite em agosto

Nova fase da imunização começa na segunda-feira (3) e adota exclusivamente a versão injetável com vírus inativado

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 16:27:35 Editado em 31.07.2026, 16:27:30
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Paraná inicia aplicação da segunda dose de reforço contra a poliomielite em agosto
Autor Foto: SESA

A rede pública de saúde do Paraná começa a oferecer, a partir da próxima segunda-feira, 3 de agosto, a segunda dose de reforço da vacina contra a poliomielite para crianças de 4 anos. Com a inclusão da nova etapa, o esquema vacinal contra a paralisia infantil passa a ser composto por cinco doses, todas administradas de forma injetável com a Vacina Inativada Poliomielite (VIP). A mudança consolida o fim definitivo da tradicional vacina oral em gotas no estado.

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Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a imunização primária das crianças permanece dividida em três doses aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de vida, seguidas pelo primeiro reforço aos 15 meses e, agora, pelo segundo reforço aos 4 anos. A aplicação adicional tem como principal objetivo elevar os níveis de anticorpos e fortalecer a memória imunológica das crianças antes do início da vida escolar.

A atualização do calendário acompanha as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e resulta de um alinhamento entre o Ministério da Saúde, conselhos de secretarias de saúde e órgãos científicos. A transição para o imunizante injetável garante um padrão superior de segurança, já que a versão inativada utiliza o vírus morto, eliminando o risco de mutações e mantendo a alta eficácia de proteção.

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Apesar de o Brasil não registrar casos da doença há décadas, as autoridades de saúde alertam que o vírus continua em circulação em outras regiões do mundo, o que exige a manutenção da cobertura vacinal acima da meta de 95% para evitar a reintrodução da paralisia infantil. A Sesa orienta pais e responsáveis a verificarem as cadernetas de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). O resgate de doses em atraso está garantido para crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias, integrando também as ações da Campanha Nacional de Multivacinação, que se estende até 1º de setembro.

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calendário vacinal Campanha Nacional de Multivacinação poliomielite saúde infantil segundo reforço VACINAÇÃO
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