Da Redação

Paraná informa mais 2,7 mil casos e 119 óbitos pela Covid

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado (14) mais 2.756 casos confirmados e 119 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

continua após publicidade .

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 1.408.273 casos confirmados e 36.229 mortos em decorrência da doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de agosto (2.562), julho (28), junho (41), maio (102) abril (9), março (3) e fevereiro (1) de 2021 e do seguinte mês de 2020: dezembro (10).

continua após publicidade .

INTERNADOS – 1.147 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 848 pacientes em leitos SUS (487 em UTI e 361 em leitos clínicos/enfermaria) e 299 em leitos da rede particular (148 em UTI e 151 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.516 pacientes internados, 736 em leitos UTI e 780 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 119 pacientes. São 52 mulheres e 67 homens, com idades que variam de 0 a 96 anos. Os óbitos ocorreram de 22 de agosto de 2020 a 13 de agosto de 2021.

continua após publicidade .

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (34), Londrina (11), Cambé (8), Maringá (5), Ponta Grossa (4), Foz do Iguaçu (4), Piraquara (3), Lapa (3), Almirante Tamandaré (3), Laranjeiras do Sul (2), Jaguariaíva (2), Guarapuava (2), Fazenda Rio Grande (2), Colombo (2) e Araucária (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Vitorino, Toledo, Tibagi, Telêmaco Borba, Teixeira Soares, São Miguel do Iguaçu, São José dos Pinhais, Santa Terezinha de Itaipu, Pérola, Pontal do Paraná, Pinhais, Peabiru, Paiçandu, Nova Tebas, Nova Esperança, Moreira Sales, Missal, Medianeira, Mangueirinha, Jardim Alegre, Jandaia do Sul, Irati, Grandes Rios, Francisco Beltrão, Doutor Camargo, Douradina, Diamante D'Oeste, Conselheiro Mairinck, Colorado, Cascavel, Cantagalo e Altônia.