Paraná incrementa mais de R$ 100 milhões para fortalecimento da saúde

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, assinou nesta quarta-feira (19), durante o 36º Congresso do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), em Foz do Iguaçu, mais de R$ 100 milhões em recursos de programas já em andamento. Ao todo, serão três grandes repasses, que contemplam desde a vigilância em saúde até ações para pesquisa de doenças graves e financiamento hospitalar.

"É uma grande felicidade poder realizar estes anúncios que irão promover ainda mais a saúde dos paranaenses. Não tenho dúvidas de que o Paraná segue avançando, dia após dia, para garantir o melhor atendimento possível em todo o Estado", afirmou o médico.

Um dos mais marcantes investimentos foi o incremento financeiro do Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilância de Saúde - Provigia, que saltou de R$ 30 para R$ 50 milhões destinados às ações e estratégias de vigilância nos municípios. Voltado à qualificação, o Provigia busca otimizar o repasse de recursos aos municípios de maneira estratégica e expandindo os investimentos para a regionalização da saúde.

"Estes são recursos que transformam a realidade da saúde de todos os 399 municípios do Paraná. O governador Ratinho Junior, desde o início da gestão, tem dado um direcionamento claro para o caráter municipalista do governo, onde as ações possam chegar até a casa dos paranaenses", disse Beto Preto.

Ainda no âmbito de serviços de saúde da população, foi anunciado o repasse adicional do financiamento para o atendimento da Média e da Alta Complexidades Hospitalar em R$ 50 milhões.

"Sempre tivemos total confiança na gestão da Sesa e do Governo do Estado. Todos esses recursos são uma expressão da boa relação entre as esferas municipal e estadual que cultivamos no Paraná. Temos um governador que ouve nossas demandas com atenção e é precisamente por isso que temos tantos investimentos expressivos que fazem a diferença na vida dos paranaenses", destacou o presidente do Conselho de Secretarias Municipais do Paraná, Ivoliciano Leonarchik.

TECNOLOGIA

Os investimentos em pesquisa também fizeram parte dos anúncios do dia, numa parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde, Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), Fiocruz e o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), foi estipulado um termo de cooperação para pesquisa genética da população acometida por cânceres e doenças raras, no valor de R$ 408 mil.

"Esta é uma parceria histórica entre nossas instituições e o Sistema Único de Saúde, por meio da Sesa. Uma conquista para todo o Estado do Paraná, onde vemos o campo da ciência e tecnologia contribuindo para elevar a qualidade em saúde para todos", avaliou Pedro Barbosa, diretor-presidente da IBMP.

Para o diretor-presidente do Tecpar, Jorge Augusto Callado, a cooperação mostra um cenário moderno e valoroso para a saúde paranaense. "Este é um projeto de grande amplitude para nosso Estado. Essa parceria não beneficia somente os portadores de doenças raras, mas a ciência e a tecnologia como um todo. O Paraná está dando passos largos para ser uma referência na construção de um âmbito moderno de saúde", finalizou Callado.





