Paraná inaugura Sala de Apoio à Amamentação para servidoras lactantes

O Governo do Paraná inaugurou a primeira Sala de Apoio à Amamentação do Estado na manhã desta segunda-feira (4), no primeiro andar do Palácio Iguaçu. O evento contou com a presença da primeira-dama Luciana Saito Massa, da secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, do chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, e do secretário estadual de Saúde, Beto Preto.

continua após publicidade

A Sala de Apoio à Amamentação é uma das medidas do pacote 10 Ações de Valorização da Mulher na Administração Pública Estadual – Mulheres Por um Paraná Sem Violência, lançado em março deste ano, com objetivo de promover maior igualdade e respeito no ambiente de trabalho. A iniciativa coloca o Paraná como pioneiro entre administrações estaduais a disponibilizar esse espaço em suas dependências, conforme a Secretaria da Saúde.

O Ministério da Saúde já até certificou a Sala de Apoio à Amamentação no Palácio Iguaçu e reconheceu que o local promove, protege e apoia o aleitamento materno da mulher trabalhadora. A certificação atesta que a sala está dentro dos padrões exigidos, tanto para o atendimento das mulheres como para o armazenamento do leite materno. Isso permite que o leite coletado possa inclusive ser doado a um Banco de Leite, contribuindo para a amamentação exclusiva até seis meses de idade de mais crianças, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Após investimento de R$ 1,7 mi, Ivaiporã reinaugura escola municipal

O espaço reservado às servidoras que estão amamentando é todo preparado para que a mãe e o bebê tenham um momento de acolhimento e paz em meio à rotina do trabalho. No local, as mães poderão retirar o leite materno, bem como armazená-lo com segurança em um refrigerador destinado apenas para esta finalidade. As mães também podem utilizar um microondas para aquecer o leite, se for necessário.

“A sala de amamentação traduz o respeito que o Governo tem com as servidoras do Paraná porque auxilia a mulher a exercer o papel de ser mãe”, afirmou Luciana Saito Massa.

continua após publicidade

Benício, de apenas dois meses de vida, filho da servidora Kelle Cristina dos Santos, foi o primeiro a utilizar a sala nesta manhã. “Eu estou muito feliz, a ideia é excelente, ajuda bastante no retorno ao trabalho. Ter um espaço para extrair o leite e manter o bebê fazendo a amamentação exclusiva só traz benefícios”, disse a servidora.

Após essa iniciativa, a intenção do Governo do Estado é construir salas de aleitamento em outros prédios públicos. “Além da implantação no Palácio Iguaçu, estamos prevendo a construção de uma sala de apoio nos novos prédios, bem como naqueles que estão passando por reforma, principalmente aqueles que têm uma grande densidade de servidoras”, afirmou Leandre.

“O aleitamento materno é a primeira vacina, que transfere todos os anticorpos da mãe para a criança, então quanto mais ela fizer uso da amamentação, mais protegida a criança estará. Estamos em um mundo dinâmico, que muitas vezes não dá oportunidade até para a mulher amamentar com tranquilidade. O Paraná é o estado com mais consultas de pré-natal no Brasil em relação ao número de gestantes e essa é mais uma iniciativa nessa linha de cuidado”, complementou o secretário Beto Preto.

continua após publicidade

A Sala de Apoio à Amamentação é fruto de um trabalho integrado entre Secretaria da Mulher e Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semip), Controladoria-Geral do Estado (CGE), Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Secretaria de Estado de Administração e Previdência (Seap), Secretaria da Comunicação (Secom), Secretaria da Saúde (Sesa), Secretaria das Cidades (Secid) e Casa Civil.

PRESENÇAS – Também estiveram presentes no evento a pediatra Gizela Sanches, chefe da divisão de atenção à Saúde da Criança e do Adolescente da Saúde, e as servidoras Camila Isabel Pereira, Fernanda Rafaela da Silva e Larissa Marsolik.

Siga o TNOnline no Google News