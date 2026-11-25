O governador Carlos Massa Ratinho Junior homologou sumariamente nesta quarta-feira (25) os decretos de Situação de Emergência dos municípios de Verê, Ampére e Nova Esperança do Sudoeste. As cidades foram severamente afetadas pelo temporal que atingiu a região Sudoeste do Paraná na tarde desta terça-feira (24).

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O Decreto de Situação de Emergência é elaborado pelos municípios e permite às prefeituras adquirirem itens de ajuda humanitária de maneira emergencial, com dispensa de licitação. Nestes três casos, devido à dificuldade das prefeituras de providenciar documentos e fotos para evidenciar os danos, a Defesa Civil Estadual elaborou os decretos e encaminhou para homologação do Governo do Estado.

A homologação sumária possibilita o envio de auxílio do Estado de maneira célere, mesmo antes do preenchimento dos laudos com o mapeamento dos danos e prejuízos, essencial no trâmite normal, e o acesso a repasses do Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap).

Segundo o coronel Ivan Fernandes, coordenador Executivo da Defesa Civil, essa medida foi adotada diante dos relatos das prefeituras e da constatação dos Núcleos de Atuação Regional (NAR) quanto à dimensão dos estragos deixados pelo temporal. “Estamos em contato com essas prefeituras desde o primeiro instante após o ocorrido e percebemos a gravidade da situação. Hoje, logo pela manhã, demos início às tratativas de decretação para que o Estado possa reforçar o trabalho que já está sendo feito em nível regional”, destaca.

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DANOS E PREJUÍZOS

No município de Ampére, a tempestade danificou 500 residências, com 4.700 pessoas afetadas. Cerca de 1.500 precisaram sair de suas casas e outras 200 estão desabrigadas. Em Nova Esperança do Sudoete duas pessoas morreram, 300 imóveis foram danificados, 400 moradores estão desalojados e outros 400 desabrigados. Em Verê, uma morte foi confirmada. As informações iniciais indicam 30 casas atingidas, 300 pessoas desalojadas e outras 150 desabrigadas.

VOLUME DE CHUVA

De acordo com informações do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) o acumulado de chuva na estação de Francisco Beltrão nesta terça-feira (24), próximo aos municípios, chegou a 113,2 mm no período de sete horas. Durante o pico de maior intensidade da chuva, entre às 13h e às 14h, o acumulado foi de 88 mm.

DECRETOS

O decreto de Situação de Emergência tem validade de 180 dias e assegura o respaldo legal para o município atuar de forma rápida nas áreas atingidas. Na prática, a medida autoriza a dispensa de licitação para a compra de itens de ajuda humanitária, o restabelecimento de serviços essenciais e a execução de obras urgentes de reconstrução.

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O reconhecimento formal da Situação de Emergência pelas esferas estadual ou federal amplia a rede de apoio à cidade. Com o aval dos demais entes da Federação, é possível viabilizar a liberação de recursos operacionais diretos e garantir assistência imediata à população afetada, incluindo o acesso ao saque do FGTS e linhas de crédito especiais para agricultores atingidos.







