Paraná: homem é esfaqueado com filha de dois anos no colo

Um homem, de 27 anos, foi esfaqueado nesta segunda-feira (01), na Rua João D’Agostin, no bairro Parque dos Lagos, em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o autor das facadas seria o namorado da cunhada da vítima. No momento do ataque, a vítima estava segurando no colo a filha de apenas dois anos.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Dez pessoas vão parar no hospital após acidentes com fogos no PR

Segundo a PM, o homem foi socorrido pelo Siate do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital com ferimentos considerados graves. O autor das agressões fugiu do local antes da chegada da polícia.

continua após publicidade

Leia a reportagem completa no site Banda B, parceiro do TNONline.

Siga o TNOnline no Google News