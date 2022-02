Da Redação

Paraná ganha Cidade do Idoso em Irati, Região Centro-Sul

Foi assinada, nesta segunda-feira (07), a ordem de serviço para a construção da Cidade do Idoso em Irati, na Região Centro-Sul do Estado do Paraná. A obra que prevê um complexo exclusivo para atendimento da terceira idade foi assinada pelo governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior e pelo prefeito do município, Jorge Derbli.

O projeto, que contará com um investimento total de R$ 7,3 milhões, sendo R$ 3,3 milhões do Governo do Estado, via Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, e R$ 4,0 milhões do orçamento da cidade de Irati, é pioneiro no Estado e reunirá em um mesmo ambiente uma série de serviços, como atividades físicas, atenção à saúde específica para esta faixa etária, cozinha comunitária, letramento, aulas de informática, dança, música, além de integração social e cultural.

De acordo com o exposto, a obra levará 12 meses para ser finalizada e terá capacidade de atender até 500 pessoas, sendo que os usuários poderão passar o dia no local de forma gratuita, retornando para suas casas no final da tarde. “É uma ação inovadora, que vamos começar por Irati, mas queremos espalhar por mais cidades do Paraná. Estamos falando de um projeto que é fantástico, capaz oferecer um serviço completo para atendimento dos nossos idosos. Reforça também a opção do Governo do Estado de cuidar com atenção especial desta faixa etária dos paranaenses”, relatou o governador, relembrando que o município de Leópolis, na região Norte, também tem uma proposta semelhante em andamento.

A Cidade do Idoso vai funcionar na área atualmente ocupada pelo Centro de Tradições Willy Lars, um espaço com aproximadamente 2,5 alqueire e será integrado ao Centro de Eventos do município, já em construção, que terá capacidade para 3 mil pessoas. Dessa forma, a estrutura ficará disponível para as cidades vizinhas que formam a Associação dos Municípios Centro do Sul do Paraná (Amcespar). “É regional, para atender todas as cidades vizinhas”, declarou o prefeito.

Ratinho Junior lembrou ainda que a cidade receberá ainda outro programa estadual dedicado a esse público – o Condomínio do Idoso, já em funcionamento em Foz do Iguaçu, Prudentópolis e Jaguariaíva, e em construção em Irati. “Um dos focos do nosso governo é criar políticas públicas voltadas para atender os idosos, integrar à sociedade essa parcela tão importante da população”, disse.



O projeto, iniciado em janeiro do ano passado pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), prevê a construção de 40 casas, com investimento de R$ 3.715.985,96. A unidade disponibilizará aos moradores horta comunitária com estrutura de concreto e floreiras, academia ao ar livre, quiosque, bancos de repouso e um centro de convivência com biblioteca, cozinha com churrasqueira, dois banheiros, sala administrativa, salão de jogos e espaço de atendimento médico.

O condomínio é fechado com muros e conta com portão e guarita. A administração fica sob a responsabilidade das administrações municipais. A iniciativa do Governo do Paraná é organizada a partir de um aluguel social de 15% do salário mínimo.

Participaram da solenidade de assinatura o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Augustinho Zucchi; o diretor-geral da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, Lúcio Tasso; a deputada federal Leandre; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano; o deputado estadual Artagão Júnior; e a vice-prefeita de Irati, Ieda Schimalesky Waydzik.





Fonte: Agência Estadual de Notícias.