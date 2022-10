Paraná fecha votação com vitória folgada de Bolsonaro

Da Redação

Bolsonaro ampliou a base eleitoral no Paraná, neste segundo turno das eleições presidenciais

O Paraná confirmou-se como um território consolidado do bolsonarismo, neste segundo turno das eleições presidenciais. O presidente da República, derrotado nas urnas na tentativa de reeleição, foi o vencedor no Paraná, com mais de 62% dos votos válidos, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral.

No primeiro turno, Jair Bolsonaro totalizou 3.628.612 votos (55,26% dos votos válidos) contra 2.363.492 votos computados a Luís Inácio Lula da Silva (35,99%).

Neste segundo turno, Bolsonaro fez 4.153.623 votos (62,40%) contra 2.502.592 votos computados a Lula, o que representa apenas a 37,60% dos votos válidos no estado.

