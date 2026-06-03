Paraná faz compra inédita de metralhadoras israelenses em pacote de R$ 338 mi

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp) fez a primeira compra de metralhadoras da história do Estado. São quatro unidades do armamento israelense modelo IWI Negev. Os equipamentos serão utilizados para aperfeiçoar ainda mais o preparo das Forças de segurança do Paraná no combate a criminosos.

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"Nossas polícias contam com infraestrutura, armamento e equipamentos tecnológicos de primeira linha. Somado ao setor de inteligência, as forças de segurança são capazes de ampliar o preparo e, principalmente, a antencipação às ações de criminosos", afirma o secretário de Estado da Segurança Pública do Paraná, Saulo Sanson.

O armamento é uma metralhadora leve, utilizado em mais de 60 países, incluindo as Forças de Defesa de Israel. Ele pode ser adaptado para uso em veículos de combate, helicópteros e embarcações militares. O investimento na compra das quatro unidades IWI Negev foi de US$ 84 mil.

INVESTIMENTO RECORDE - Neste último mês de maio, foi anunciado o maior pacote de investimentos da história da segurança pública do Estado, totalizando R$ 338 milhões aplicados no fortalecimento das forças policiais e de resgate. O pacote, viabilizado pelo Governo do Paraná, contemplou a entrega de 3,2 mil armamentos, 1.245 viaturas e 29 embarcações, além de equipamentos de informática, sistemas de comunicação, tecnologia forense e materiais especializados, bem como a nova sede do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

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O secretário Sanson classificou a entrega como um momento histórico para o setor. “Estamos colocando nas ruas um conjunto robusto de equipamentos e estruturas que fortalecem a atuação das forças de segurança em todas as regiões do Estado”, disse. Ele acrescentou que já há planejamento definido para a distribuição dos equipamentos entre as corporações, com envio imediato das viaturas e demais estruturas às diferentes regiões conforme as demandas operacionais.

NOVA BASE – A nova sede do Bope foi estruturada para ampliar a capacidade de atendimento a ocorrências de alta complexidade em todo o Estado. Implantado em um terreno de 161 mil m², o complexo reúne estruturas operacionais, administrativas e de formação especializada em um único espaço, com ambientes voltados à simulação de cenários críticos e padronização de protocolos.

ARMAMENTO – Na área de armamentos, o Estado promoveu um dos maiores reforços já realizados, com a aquisição de 1.500 carabinas calibre 5,56 x 45 mm e 1.700 pistolas calibre 9 mm, além de 800 tasers e 17 mil espargidores de pimenta.

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MOTOS AQUÁTICAS – O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) recebeu cinco motoaquáticas do tipo Rescue Runner, voltadas para operações de busca e salvamento em ambientes aquáticos complexos. Desenvolvidas para atuação em condições extremas, como corredeiras e enchentes, as embarcações utilizam propulsão a jato, sem hélice externa, o que aumenta a segurança e permite o acesso a áreas de difícil alcance.

Além das motoaquáticas, o pacote incluiu também a entrega de viaturas, lanchas, barcos, embarcações infláveis e equipamentos de mergulho, ampliando a capacidade de resposta do Corpo de Bombeiros em diferentes cenários de emergência, especialmente em eventos climáticos.

BLINDADADO – Outro destaque do pacote foi a incorporação de viaturas blindadas para operações de alto risco. O veículo entregue integra um conjunto mais amplo que prevê a chegada de sete unidades de origem canadense, sendo quatro destinadas à Polícia Militar, duas à Polícia Civil do Paraná (PCPR) e uma à Polícia Penal do Paraná (PPPR).

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Com investimento de R$ 24,18 milhões, os blindados serão utilizados em ações como gestão de crises, combate a crimes de alta complexidade e intervenções em tentativas de resgate de presos. Os equipamentos seguem padrão internacional e ampliam a capacidade de atuação em situações críticas, inclusive em regiões de fronteira.