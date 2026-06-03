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Paraná faz compra inédita de metralhadoras israelenses em pacote de R$ 338 mi

Aquisição de quatro metralhadoras IWI Negev faz parte do maior pacote de investimentos da história do Estado, que inclui 1,2 mil veículos

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 10:17:05 Editado em 03.06.2026, 10:17:00
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Paraná faz compra inédita de metralhadoras israelenses em pacote de R$ 338 mi
Autor Metralhadoras foram adquiridas pelo Governo do Estado do Paraná - Foto: Divulgação/IWI Catalog

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp) fez a primeira compra de metralhadoras da história do Estado. São quatro unidades do armamento israelense modelo IWI Negev. Os equipamentos serão utilizados para aperfeiçoar ainda mais o preparo das Forças de segurança do Paraná no combate a criminosos.

-LEIA MAIS: Polícia deflagra operação contra organização criminosa ligada ao tráfico e a assassinatos

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"Nossas polícias contam com infraestrutura, armamento e equipamentos tecnológicos de primeira linha. Somado ao setor de inteligência, as forças de segurança são capazes de ampliar o preparo e, principalmente, a antencipação às ações de criminosos", afirma o secretário de Estado da Segurança Pública do Paraná, Saulo Sanson.

O armamento é uma metralhadora leve, utilizado em mais de 60 países, incluindo as Forças de Defesa de Israel. Ele pode ser adaptado para uso em veículos de combate, helicópteros e embarcações militares. O investimento na compra das quatro unidades IWI Negev foi de US$ 84 mil.

INVESTIMENTO RECORDE - Neste último mês de maio, foi anunciado o maior pacote de investimentos da história da segurança pública do Estado, totalizando R$ 338 milhões aplicados no fortalecimento das forças policiais e de resgate. O pacote, viabilizado pelo Governo do Paraná, contemplou a entrega de 3,2 mil armamentos, 1.245 viaturas e 29 embarcações, além de equipamentos de informática, sistemas de comunicação, tecnologia forense e materiais especializados, bem como a nova sede do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

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O secretário Sanson classificou a entrega como um momento histórico para o setor. “Estamos colocando nas ruas um conjunto robusto de equipamentos e estruturas que fortalecem a atuação das forças de segurança em todas as regiões do Estado”, disse. Ele acrescentou que já há planejamento definido para a distribuição dos equipamentos entre as corporações, com envio imediato das viaturas e demais estruturas às diferentes regiões conforme as demandas operacionais.

NOVA BASE – A nova sede do Bope foi estruturada para ampliar a capacidade de atendimento a ocorrências de alta complexidade em todo o Estado. Implantado em um terreno de 161 mil m², o complexo reúne estruturas operacionais, administrativas e de formação especializada em um único espaço, com ambientes voltados à simulação de cenários críticos e padronização de protocolos.

ARMAMENTO – Na área de armamentos, o Estado promoveu um dos maiores reforços já realizados, com a aquisição de 1.500 carabinas calibre 5,56 x 45 mm e 1.700 pistolas calibre 9 mm, além de 800 tasers e 17 mil espargidores de pimenta.

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MOTOS AQUÁTICAS – O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) recebeu cinco motoaquáticas do tipo Rescue Runner, voltadas para operações de busca e salvamento em ambientes aquáticos complexos. Desenvolvidas para atuação em condições extremas, como corredeiras e enchentes, as embarcações utilizam propulsão a jato, sem hélice externa, o que aumenta a segurança e permite o acesso a áreas de difícil alcance.

Além das motoaquáticas, o pacote incluiu também a entrega de viaturas, lanchas, barcos, embarcações infláveis e equipamentos de mergulho, ampliando a capacidade de resposta do Corpo de Bombeiros em diferentes cenários de emergência, especialmente em eventos climáticos.

BLINDADADO – Outro destaque do pacote foi a incorporação de viaturas blindadas para operações de alto risco. O veículo entregue integra um conjunto mais amplo que prevê a chegada de sete unidades de origem canadense, sendo quatro destinadas à Polícia Militar, duas à Polícia Civil do Paraná (PCPR) e uma à Polícia Penal do Paraná (PPPR).

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Com investimento de R$ 24,18 milhões, os blindados serão utilizados em ações como gestão de crises, combate a crimes de alta complexidade e intervenções em tentativas de resgate de presos. Os equipamentos seguem padrão internacional e ampliam a capacidade de atuação em situações críticas, inclusive em regiões de fronteira.

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armamento Forças de Segurança Investimentos em Segurança Polícia do Paraná segurança pública Tecnologia Forense
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