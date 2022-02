Da Redação

Paraná Fala Idiomas abre inscrições para novas turmas

O programa Paraná Fala Idiomas (PFI) está com inscrições abertas para turmas nos cursos de inglês e francês, nas universidades estaduais de Londrina (UEL), de Maringá (UEM) e do Paraná (Unespar). As três instituições de ensino superior ofertam 29 turmas de francês e 23 turmas de inglês.

O objetivo do PFI é impulsionar a promoção de ações de internacionalização, a partir do ensino de línguas estrangeiras, sendo viabilizado com recursos financeiros de fomento à ciência, oriundos do Fundo Paraná, e desenvolvido pela Superintendência da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná (Seti), com o apoio das universidades estaduais do Paraná.

Devido à pandemia do novo coronavírus, neste momento ainda será adotada a modalidade híbrida, com aulas presenciais e de forma remota, observando os protocolos de biossegurança implementados em cada universidade.



Contemplando diferentes níveis de proficiência, o PFI atua com metodologias específicas para a área acadêmica, sendo direcionado a pesquisadores, professores e estudantes universitários de diversas áreas do conhecimento. Para as turmas online será permitida aos alunos a mobilidade entre as universidades.

A coordenadora estadual do PFI, Eliane Segati Rios, destaca a importância da Internet nesse contexto de distanciamento social e de restrições impostas pela pandemia de Covid-19, com papel indispensável na educação, principalmente durante a suspensão das aulas presenciais.

“A pandemia impulsionou a adaptação de modelos de educação online em diversas modalidades de aprendizagem, inclusive no ensino de línguas estrangeiras. A tecnologia tem sido aliada para dar continuidade às atividades e preservar a saúde dos estudantes com o modelo de ensino remoto”, afirma.

As universidades possuem datas diferentes para darem início às atividades das aulas do programa Paraná Fala Idiomas:

UEM

Francês: a partir de 07 de fevereiro (12 turmas)

Inglês: a partir de 21 de fevereiro (7 turmas)

Inscrições aqui

UEL

Francês: a partir de 22 de fevereiro (7 turmas)

Inglês: a partir de 07 de março (9 turmas)

Inscrições aqui





Unespar

Francês: a partir de 15 de março (10 turmas)

Inglês: a partir de 22 de março (7 turmas)

Inscrições aqui





A cidade de Apucarana é sede de um dos campus da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), localizado na Avenida Minas Gerais. 5.061, Núcleo Habitacional Adriano Correia. A universidade atende pelo telefone (43) 3420-5731.





Fonte: Agência Estadual de Notícias.