Paraná está com cinco alertas meteorológicos para esta terça; confira

O Paraná está com cinco alertas meteorológicos para esta terça-feira (17), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A partir das 15 horas, há um alerta vermelho para tempestades na região Sudoeste do Estado.

Também há alerta laranja para temporais em quase todo o território paranaense até às 23 horas desta terça. Conforme o órgão meteorológico, as regiões do Norte Pioneiro, Noroeste, Sudoeste, Oeste, Sudeste, Norte Central, Centro Oriental e Centro-Sul, além da Região Metropolitana de Curitiba e Centro Ocidental deverão ser afetadas.

Além disso, ainda há um aviso de alerta amarelo de tempestades publicado até às 23h59 desta terça para as seguintes regiões: Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Centro Ocidental, Oeste. Também há alerta amarelo em vigor até às 10 horas da manhã desta quarta-feira (18), para as regiões: Metropolitana de Curitiba, Norte Central, Norte Pioneiro e Centro Oriental.

Mas além das chuvas, o Inmet também divulgou um alerta laranja para perigo de onda de calor até às 14 horas desta quinta-feira (19), no noroeste do Paraná, com risco à saúde. As temperaturas deverão estar 5 °C acima da média por um período de 3 a 5 dias.

