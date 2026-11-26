O Governo do Paraná enviou 3.550 itens de ajuda humanitária para atender famílias prejudicadas pelos temporais em Verê, Ampére e Nova Esperança do Sudoeste, no Sudoeste do Estado. Três caminhões-baú deixaram nesta quinta-feira (26) o Centro Logístico da Defesa Civil Estadual, em Curitiba, levando os suprimentos solicitados pelas prefeituras desses municípios.

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O carregamento reúne cestas básicas, colchões, kits dormitório, formados por cobertor, lençol, travesseiro e fronha, além de kits de limpeza e de higiene com itens básicos para manutenção das casas e cuidados pessoais. Ampére e Nova Esperança do Sudoeste concentram os maiores volumes da entrega, recebendo cada um 100 cestas básicas, 200 kits dormitório, 200 colchões, 600 kits de limpeza e 600 kits de higiene, enquanto Verê recebe 50 kits de higiene, 50 kits dormitório e 50 colchões.

Os três municípios contabilizam impactos severos provocados pelas tempestades. Em Ampére, cerca de 500 residências sofreram danos, atingindo 4,7 mil moradores, com aproximadamente 1,5 mil pessoas desalojadas e outras 200 desabrigadas. Em Nova Esperança do Sudoeste, foram confirmadas duas mortes, além de 300 imóveis danificados, 400 desalojados e 400 desabrigados. Já em Verê, houve registro de uma morte, com 30 casas afetadas, 300 desalojados e 150 desabrigados.

Na quarta-feira (25), o Estado homologou sumariamente os decretos de Situação de Emergência de Verê, Ampére e Nova Esperança do Sudoeste. A providência autoriza a compra emergencial de itens de ajuda humanitária com dispensa de licitação e agiliza o acesso a verbas do Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap). Segundo o Governo do Paraná, a própria Defesa Civil Estadual redigiu os decretos e os enviou para homologação porque as prefeituras enfrentaram dificuldades para reunir registros e documentos comprobatórios dos estragos.

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De acordo com o boletim da Defesa Civil atualizado na manhã desta quinta-feira (26), os temporais alcançaram 52 municípios das regiões Sudoeste e Oeste do Paraná. O balanço estadual indica cerca de 2,6 mil pessoas desalojadas — acolhidas temporariamente em casas de parentes e amigos — e outras 252 em abrigos temporários.