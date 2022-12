Paraná entrega 165 caminhões para reforçar ações ambientais

Da Redação

O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta quinta-feira (15) 165 novos veículos para reforçar ações ambientais em 132 municípios do Paraná. O evento foi realizado na Academia Policial do Guatupê, em São José dos Pinhais. Entre as cidades contempladas, está Apucarana, Cambira, Rio Bom, Manoel Ribas, Bom Sucesso, entre outras cidades do Vale do Ivaí. Os caminhões vão ajudar os municípios no abastecimento de água, combate a incêndios, limpeza de calçadas e gestão de resíduos sólidos.

Foram entregues 16 caminhões-baú, 42 compactadores, seis modelos limpa-fossas, 66 caminhões-pipa e 35 poliguindastes, com investimento de R$ 49,2 milhões, sendo R$ 2,4 milhões de contrapartidas municipais. Desde 2019, foram entregues 733 veículos, totalizando um investimento de R$ 206,8 milhões.

“É um apoio do Governo do Estado aos municípios para auxiliá-los no combate a incêndios e promoção de tratamento de resíduos sólidos, saneamento básico, entre outras iniciativas voltadas ao meio ambiente. Com esse estímulo e em parceria, vamos continuar a tornar o Paraná uma referência em sustentabilidade no País, algo que já conquistamos no Ranking de Competitividade entre os estados”, destacou o governador.

As entregas fazem parte da Patrulha Ambiental, iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) e do Instituto Água e Terra (IAT) para equipar os municípios para as ações ambientais. “A Patrulha Ambiental teve até agora uma repercussão maravilhosa para os municípios. Estamos mantendo a promessa de melhorar a vida dos cidadãos”, afirmou o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza.

Os caminhões-pipa são utilizados pela administração municipal para higienização, irrigação, combate a incêndios florestais e abastecimento de água, em especial para propriedades rurais que sofrem com a seca prolongada. Os compactadores são responsáveis por reduzir o volume dos resíduos que são coletados pela equipe de colaboradores da prefeitura ou das empresas terceirizadas. Os de coleta domiciliar ajudam a promover destinação correta de materiais recicláveis e poliguindastes facilitam o sistema de limpeza urbana.

Por fim, os limpa-fossas melhoram a saúde pública por meio da limpeza no esgotamento sanitário de comunidades rurais, desobstrução do esgoto nas vias e drenagem pluvial, além de encaminhamento de efluentes a locais de tratamento.

REFORÇO

Os novos veículos vão atender uma série de demandas dos municípios na gestão urbana e rural, principalmente os menores, que não dispõem de recursos para investimentos altos em equipamentos deste porte. Um exemplo é a prefeitura de Florestópolis, no Norte do Estado, cidade com população estimada de 10 mil habitantes.

“Hoje a prefeitura recebeu um caminhão-pipa, mas já recebemos um caminhão poliguindaste e um caminhão-baú. Nós não temos uma unidade fixa do Corpo de Bombeiros, ou Defesa Civil, e esses caminhões são de suma importância para atender as necessidades na falta de água, socorrer as famílias da área rural em época de seca ou diante de um eventual pequeno incêndio”, ressaltou o prefeito do município, Onício de Souza.

O vice-prefeito de São João, do Sudoeste do Estado, Valdir Wiesenhutter, ressaltou que em épocas de seca os equipamentos serão fundamentai. “Nós tínhamos uma grande necessidade desse caminhão-pipa que recebemos. Estamos com plantio de grama nas praças e esse caminhão vai nos ajudar muito”, destacou.

HISTÓRICO

Desde 2019, foram entregues 80 caminhões-baú aos municípios do Estado para apoio na coleta domiciliar de materiais recicláveis para posterior separação e destinação correta. Do modelo compactador, foram entregues 155 veículos. Já os caminhões limpa-fossa, desde o início da gestão, somam 58 veículos. Foram, ainda, 345 caminhões-pipa, que em 2020 ajudaram a combater os incêndios no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, por iniciativa do Governo do Estado, e 95 caminhões poliguindastes.

PRESENÇAS

Participaram da cerimônia o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto; o chefe da Casa Militar, tenente-coronel Sérgio Vieira; o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano; os deputados estaduais Luiz Fernando Guerra, Maria Victoria, Márcio Nunes, Guto Silva, Tião Medeiros, Paulo Litro, Atragão Junior, Estacho, Nelson Luersen e Anibelli Neto; o deputado federal Stephanes Junior.

Veja a lista:

Caminhões compactadores

Califórnia

Cambira

Kaloré

Manoel Ribas

Marumbi

Rio Bom

Sabáudia

Caminhões-pipa

Bom Sucesso

Cafeara

Cruzmaltina

Godoy Moreira

São João do Ivaí

Caminhões-baú

Apucarana

Jandaia do Sul

Manoel Ribas

Caminhões poliguindaste

Apucarana

Manoel Ribas

