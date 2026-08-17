Paraná entra na rota de novo ciclone extratropical com risco de temporais e rajadas de vento

Fenômeno ganha força na quinta-feira, afetando primeiro o Oeste e Sudoeste do estado, antes de provocar rajadas de até 100 km/h e declínio térmico

A formação de um ciclone extratropical sobre a Região Sul do Brasil deve alterar drasticamente as condições do tempo no Paraná a partir da próxima quinta-feira (20). A previsão, elaborada pela Meteored, indica que o fenômeno começará a se desenvolver entre a noite de quarta-feira (19) e a madrugada de quinta, impulsionado por uma área de instabilidade que avança da Argentina e do Paraguai.

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No Paraná, o impacto inicial será sentido nas regiões Oeste e Sudoeste já no período da tarde, quando aumentam expressivamente os riscos de tempestades severas, chuva intensa e rajadas de vento que podem alcançar os 75 km/h.

À medida que a frente fria associada ao ciclone ganha força e se desloca pela Região Sul, o mau tempo se alastrará pelo território paranaense. Durante a noite de quinta-feira, a instabilidade avançará para a porção Sul do estado, mantendo o alerta para temporais e ventos fortes. Paralelamente, uma massa de ar frio de origem polar começará a ingressar pela faixa oeste e sudoeste do Paraná, provocando um declínio acentuado nas temperaturas e trazendo de volta o frio rigoroso típico da estação.

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Na sexta-feira (21), embora o centro do ciclone extratropical comece a se afastar em direção ao Oceano Atlântico, os reflexos do sistema ainda serão intensos em parte do estado. A combinação entre o deslocamento do ciclone e a entrada do ar frio manterá o tempo instável, com atenção especial voltada para o Leste do Paraná, onde as rajadas de vento podem ser ainda mais severas, oscilando entre 70 km/h e 100 km/h ao longo do dia.