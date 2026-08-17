Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
METEOROLOGIA

Paraná entra na rota de novo ciclone extratropical com risco de temporais e rajadas de vento

Fenômeno ganha força na quinta-feira, afetando primeiro o Oeste e Sudoeste do estado, antes de provocar rajadas de até 100 km/h e declínio térmico

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Paraná entra na rota de novo ciclone extratropical com risco de temporais e rajadas de vento
Autor No Paraná, o impacto inicial será sentido nas regiões Oeste e Sudoeste - Foto: NOAA/Nasa

A formação de um ciclone extratropical sobre a Região Sul do Brasil deve alterar drasticamente as condições do tempo no Paraná a partir da próxima quinta-feira (20). A previsão, elaborada pela Meteored, indica que o fenômeno começará a se desenvolver entre a noite de quarta-feira (19) e a madrugada de quinta, impulsionado por uma área de instabilidade que avança da Argentina e do Paraguai.

📰 LEIA MAIS: Acidente provocado por cavalo solto deixa cinco feridos na PR-445 em Londrina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No Paraná, o impacto inicial será sentido nas regiões Oeste e Sudoeste já no período da tarde, quando aumentam expressivamente os riscos de tempestades severas, chuva intensa e rajadas de vento que podem alcançar os 75 km/h.

À medida que a frente fria associada ao ciclone ganha força e se desloca pela Região Sul, o mau tempo se alastrará pelo território paranaense. Durante a noite de quinta-feira, a instabilidade avançará para a porção Sul do estado, mantendo o alerta para temporais e ventos fortes. Paralelamente, uma massa de ar frio de origem polar começará a ingressar pela faixa oeste e sudoeste do Paraná, provocando um declínio acentuado nas temperaturas e trazendo de volta o frio rigoroso típico da estação.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias do Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na sexta-feira (21), embora o centro do ciclone extratropical comece a se afastar em direção ao Oceano Atlântico, os reflexos do sistema ainda serão intensos em parte do estado. A combinação entre o deslocamento do ciclone e a entrada do ar frio manterá o tempo instável, com atenção especial voltada para o Leste do Paraná, onde as rajadas de vento podem ser ainda mais severas, oscilando entre 70 km/h e 100 km/h ao longo do dia.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ciclone meteorologia notícias do Paraná paraná temporal
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV