Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
ALERTA

Paraná entra em alerta para temporais severos, ventos fortes e risco de granizo no fim de semana

Inmet e Simepar preveem chuvas intensas, raios e rajadas de vento de até 100 km/h

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Paraná entra em alerta para temporais severos, ventos fortes e risco de granizo no fim de semana
Autor A instabilidade do tempo deve continuar no domingo (20) - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

O Paraná entra neste sábado (19) sob múltiplos alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Sistema e Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) devido ao elevado risco de tempestades severas, rajadas de vento de até 100 km/h, raios e quedas de granizo.

📰 LEIA MAIS: Apucarana pode ter temporais e rajadas de vento neste sábado, prevê Simepar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com atualização divulgada pelo meteorologista Lizandro Jacóbsen, a madrugada já registrou precipitações entre o Oeste, Sudoeste e Centro-Sul paranaense, além de pancadas moderadas com descargas elétricas. Embora os volumes iniciais tenham ficado abaixo de 10 mm, a instabilidade avança gradualmente para a metade sul, alcançando os Campos Gerais e a Região Metropolitana de Curitiba de forma fraca, enquanto a faixa norte segue com nebulosidade variável e o Litoral permanece sob céu nublado. A meteorologista Júlia Crepaldi Munhoz reforça que o aumento da nebulosidade ocorreu a partir da formação de áreas de instabilidade no Paraguai, que atingiram os municípios próximos à fronteira ao longo da noite.

Diante desse cenário, vigora no estado o alerta laranja de perigo emitido pelo Inmet, com volume de chuva previsto entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de até 100 milímetros por dia. O aviso abrange áreas do Norte Pioneiro, Região Metropolitana de Curitiba, Centro Ocidental, Noroeste, Oeste, Sudoeste, Sudeste e Centro-Sul, prevendo riscos potenciais de corte de energia elétrica, estragos em lavouras, quedas de árvores e alagamentos. Paralelamente, setores em alerta amarelo permanecem sob perigo potencial.

No Boletim de Gestão de Riscos, elaborado pelo Simepar em conjunto com a Defesa Civil, o risco de ocorrências graves neste sábado é considerado alto nas regiões Noroeste e Norte por conta do potencial para fortes tempestades em um curto espaço de tempo, permanecendo moderado nas demais localidades paranaenses. Na capital, a temperatura máxima não deve ultrapassar os 17 °C.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias do Paraná

A instabilidade do tempo deve continuar no domingo (20), mantendo a previsão de pancadas de chuva e trovoadas em toda a Região Sul. No Paraná, a manutenção dos alertas laranja e amarelo mantém a atenção elevada durante a madrugada e a manhã, com risco alto de tempestades concentrado na região Sudoeste e moderado no restante do estado. O final da tarde e a noite de domingo podem apresentar uma breve trégua na chuva, porém uma nova frente fria associada à formação de um ciclone extratropical no Oceano Atlântico voltará a intensificar os temporais a partir da madrugada de segunda-feira (21). O sistema trará ventos fortes vindos do noroeste e volume significativo de precipitação para grande parte do estado.

No total acumulado entre sexta-feira (18) e terça-feira (22), o Simepar estima que algumas cidades do Centro-Sul, Oeste, Sudoeste e Leste ultrapassem os 150 milímetros. A orientação da Defesa Civil é para que os moradores fiquem atentos aos avisos cadastrando o CEP via SMS gratuito para o número 40199.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
alertas de segurança ciclone clima Paraná meteorologia temporal
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV