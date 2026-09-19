Paraná entra em alerta para temporais severos, ventos fortes e risco de granizo no fim de semana

O Paraná entra neste sábado (19) sob múltiplos alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Sistema e Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) devido ao elevado risco de tempestades severas, rajadas de vento de até 100 km/h, raios e quedas de granizo.

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De acordo com atualização divulgada pelo meteorologista Lizandro Jacóbsen, a madrugada já registrou precipitações entre o Oeste, Sudoeste e Centro-Sul paranaense, além de pancadas moderadas com descargas elétricas. Embora os volumes iniciais tenham ficado abaixo de 10 mm, a instabilidade avança gradualmente para a metade sul, alcançando os Campos Gerais e a Região Metropolitana de Curitiba de forma fraca, enquanto a faixa norte segue com nebulosidade variável e o Litoral permanece sob céu nublado. A meteorologista Júlia Crepaldi Munhoz reforça que o aumento da nebulosidade ocorreu a partir da formação de áreas de instabilidade no Paraguai, que atingiram os municípios próximos à fronteira ao longo da noite.

Diante desse cenário, vigora no estado o alerta laranja de perigo emitido pelo Inmet, com volume de chuva previsto entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de até 100 milímetros por dia. O aviso abrange áreas do Norte Pioneiro, Região Metropolitana de Curitiba, Centro Ocidental, Noroeste, Oeste, Sudoeste, Sudeste e Centro-Sul, prevendo riscos potenciais de corte de energia elétrica, estragos em lavouras, quedas de árvores e alagamentos. Paralelamente, setores em alerta amarelo permanecem sob perigo potencial.

No Boletim de Gestão de Riscos, elaborado pelo Simepar em conjunto com a Defesa Civil, o risco de ocorrências graves neste sábado é considerado alto nas regiões Noroeste e Norte por conta do potencial para fortes tempestades em um curto espaço de tempo, permanecendo moderado nas demais localidades paranaenses. Na capital, a temperatura máxima não deve ultrapassar os 17 °C.

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A instabilidade do tempo deve continuar no domingo (20), mantendo a previsão de pancadas de chuva e trovoadas em toda a Região Sul. No Paraná, a manutenção dos alertas laranja e amarelo mantém a atenção elevada durante a madrugada e a manhã, com risco alto de tempestades concentrado na região Sudoeste e moderado no restante do estado. O final da tarde e a noite de domingo podem apresentar uma breve trégua na chuva, porém uma nova frente fria associada à formação de um ciclone extratropical no Oceano Atlântico voltará a intensificar os temporais a partir da madrugada de segunda-feira (21). O sistema trará ventos fortes vindos do noroeste e volume significativo de precipitação para grande parte do estado.

No total acumulado entre sexta-feira (18) e terça-feira (22), o Simepar estima que algumas cidades do Centro-Sul, Oeste, Sudoeste e Leste ultrapassem os 150 milímetros. A orientação da Defesa Civil é para que os moradores fiquem atentos aos avisos cadastrando o CEP via SMS gratuito para o número 40199.