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Paraná entra em alerta para temporais e queda de temperatura com avanço de frente fria

Mudança no tempo começa nesta sexta-feira (10) pelas regiões Oeste e Sul

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.07.2026, 17:40:56 Editado em 08.07.2026, 17:40:52
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Paraná entra em alerta para temporais e queda de temperatura com avanço de frente fria
Autor Foto: Arquivo TNOnline

A chegada de uma nova frente fria, seguida pelo avanço de uma massa de ar polar, provocará uma mudança drástica nas condições do tempo no Paraná a partir desta sexta-feira (10). O estado entra em alerta para um fim de semana de chuvas intensas, risco de temporais e uma acentuada queda nas temperaturas. De acordo com os dados da Meteored Meteorologia, a instabilidade pode gerar volumes expressivos de precipitação, com os acumulados alcançando até 100 milímetros na faixa entre Santa Catarina e a região Oeste paranaense.

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O impacto do sistema frontal, que se aproxima pelo Rio Grande do Sul, começa a ser sentido ainda na manhã de sexta-feira. As primeiras áreas atingidas no Paraná serão as regiões Oeste e Sul, que devem registrar pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. No sábado (11), a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que a frente fria avançará e espalhará a chuva por praticamente todo o território estadual. A combinação de umidade elevada com a passagem do sistema favorece a ocorrência de temporais isolados, ventos fortes e descargas elétricas, com os maiores volumes de água concentrados no Oeste, Sudoeste e Noroeste.

Já no domingo (12), o cenário meteorológico começa a se dividir. Enquanto a chuva perde força na maior parte do Paraná, as regiões Norte e Noroeste ainda mantêm o risco de tempestades e pancadas intensas ao longo do dia. Nas demais localidades, o avanço de uma massa de ar frio e seco afasta a nebulosidade e permite o retorno gradual do sol. No entanto, é justamente a entrada desse ar polar que provocará a derrubada dos termômetros em diversas cidades.

Em Curitiba, a variação térmica será significativa ao longo do fim de semana. A capital, que tem máxima prevista de 22°C para a sexta-feira, sentirá o esfriamento já no sábado, quando os termômetros não devem ultrapassar a marca dos 15°C. No domingo, o clima segue gelado com máxima de 16°C. A tendência aponta para uma elevação apenas gradual nas temperaturas a partir de segunda-feira, quando a máxima deve se aproximar dos 19°C. Especialistas recomendam que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e fique atenta aos eventuais alertas de segurança emitidos pelas autoridades.

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