Paraná entra em alerta para tempestades e risco de granizo

O Paraná inicia a semana sob alerta amarelo para chuvas intensas e tempestades, conforme aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A partir das 9 horas desta segunda-feira (25), diversas cidades paranaenses podem registrar chuva de até 50 milímetros por dia e ventos de até 60 km/h.

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A previsão indica que o tempo deve piorar na terça-feira (26), quando a instabilidade ganha força e aumenta o risco de temporais acompanhados de granizo em várias regiões do estado.

Apesar do alerta, o Inmet informa que o risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos é considerado baixo.

A situação climática é provocada pela formação de um ciclone extratropical sobre a Região Sul do Brasil. O fenôeno deve favorecer o avanço das áreas de chuva do sudoeste para o nordeste do Paraná, elevando o risco de tempestades intensas.

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A previsão aponta ainda possibilidade de chuva forte, descargas elétricas e rajadas de vento durante os períodos de maior instabilidade.