Paraná entra em alerta para tempestades com risco de chuva intensa e ventos de até 100 km/h

O Paraná está sob dois alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira (22). Os avisos seguem válidos até as 23h59 e indicam risco de tempestades em todas as regiões do estado.

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O alerta mais severo, classificado como “perigo”, abrange 210 municípios das regiões Central, Noroeste, Oeste, Sudoeste e Sul paranaense. Nestas áreas, há previsão de chuva intensa, que pode chegar a 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento de até 100 km/h.

Já o restante do estado está sob alerta de “perigo potencial”, com previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, acumulados de até 50 milímetros no dia e ventos variando entre 40 e 60 km/h.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as instabilidades começaram ainda pela manhã nas regiões Oeste e Sudoeste e avançam gradualmente para as demais áreas do estado ao longo do dia.

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Além da chuva, as temperaturas também devem cair. Conforme o Simepar, nenhuma região do Paraná deve registrar temperaturas acima dos 22°C nesta sexta-feira.

A maior presença de nuvens durante a noite também reduz as chances de formação de geada.

Fim de semana segue instável

A previsão indica que o tempo continuará instável no Paraná durante o fim de semana. No sábado (23) e no domingo (24), há possibilidade de chuva desde a madrugada em diversas regiões, com pancadas ao longo do dia.

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Embora o risco de tempestades severas seja menor, algumas cidades ainda podem registrar chuvas mais fortes, principalmente durante a tarde.

Na segunda-feira (25), o estado ainda poderá ter pancadas isoladas de chuva em algumas regiões.

Entre as cidades sob alerta de tempestade estão Ivaiporã, Lunardelli, Lidianópolis, São João do Ivaí, Jardim Alegre, Marialva, Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Umuarama, Toledo, Pato Branco e União da Vitória, além de outros municípios paranaenses.