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Paraná entra em alerta para tempestades a partir deste domingo (11)

Meteorologia alerta motoristas e viajantes para o risco de temporal, queda de granizo e ventos intensos na rodovias

Escrito por Da Redação
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Paraná entra em alerta para tempestades a partir deste domingo (11)
Autor A previsão aponta chuvas volumosas, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo - Foto: José Fernando Ogura/Arquivo AEN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelos e laranjas de tempestade para praticamente todo o Paraná durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. A previsão aponta chuvas volumosas, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo em diversas regiões do Estado a partir deste domingo (11), com instabilidades que devem se prolongar até a próxima quarta-feira (14). Quem pretende pegar a estrada nos próximos dias precisa dobrar a atenção às condições do tempo.

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Para o domingo e para a segunda-feira (12), dia do feriado, o alerta laranja de perigo abrange áreas do Centro-Ocidental, Noroeste, Sudoeste, Oeste, Norte Central, Sudeste, Centro-Sul e Centro-Oriental. Nessas localidades, há risco de chuva forte com volume de até 100 milímetros por dia, acompanhada por rajadas de vento variando entre 60 km/h e 100 km/h, além de granizo pontual. Paralelamente, o alerta amarelo de perigo potencial vigora na Região Metropolitana de Curitiba e no Norte Pioneiro, com previsão de chuvas de até 50 milímetros diários e ventos de até 60 km/h.

O cenário de instabilidade atmosférica permanecerá ativo ao longo do início da semana. Na terça-feira (13), os avisos meteorológicos amarelo e laranja continuam em vigor em grande parte do território paranaense, cobrindo desde a Capital e o Litoral até as regiões Norte, Noroeste, Oeste e Sul.

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A partir de quarta-feira (14), o nível de severidade deve diminuir gradativamente, permanecendo ativo apenas o alerta amarelo para a Região Metropolitana de Curitiba, Norte Pioneiro, Centro-Oriental, Noroeste, Norte Central, Oeste, Centro-Sul e Sudeste. O Inmet orienta que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

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alerta de tempestade chuvas no Paraná condições climáticas meteorologia previsão do tempo Segurança em Tempo de Tempestade
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