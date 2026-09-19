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Paraná entra em alerta laranja para tempestades severas neste final de semana

Aviso do Inmet aponta acumulados expressivos de chuva e rajadas fortes em todas as regiões paranaenses

Escrito por Da Redação
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Paraná entra em alerta laranja para tempestades severas neste final de semana
Autor O aviso, válido até às 9h deste domingo (20) - Foto: José Fernando Ogura/AEN

Todo o estado do Paraná está sob alerta laranja de perigo para tempestades severas neste sábado (19), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, válido até às 9h deste domingo (20), aponta previsão de chuvas intensas com volumes entre 50 e 100 mm por dia, acompanhadas de ventos que podem alcançar de 60 a 100 km/h, além de risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

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O cenário adverso ocorre impulsionado por um sistema de baixa pressão que atua entre países vizinhos e a Região Sul, mantendo o tempo instável e com probabilidade de temporais até a próxima terça-feira (22).

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sábado registra chuvas fortes em curto espaço de tempo, alta incidência de descargas atmosféricas, rajadas de vento intensas e queda de granizo. Para o domingo (20), a previsão indica tempestades nas áreas centrais e no Norte paranaense entre a madrugada e a manhã, com deslocamento das instabilidades para o leste no período da tarde e acumulados próximos aos 100 mm no Sul e nos Campos Gerais.

O novo alerta meteorológico preocupa o estado, que na última semana registrou estragos por enchentes, especialmente nos Campos Gerais e em União da Vitória, além da confirmação de três tornados entre os dias 9 e 11 nos municípios de Francisco Alves, Espigão Alto do Iguaçu e Goioerê.

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Diante do risco, o Inmet orienta a população a evitar abrigar-se sob árvores, não estacionar veículos perto de torres de transmissão e desligar aparelhos elétricos durante as ocorrências, reforçando que o suporte em situações de emergência pode ser acionado junto à Defesa Civil (199) ou ao Corpo de Bombeiros (193).

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