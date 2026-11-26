O Paraná figura entre os estados sob alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas intensas nesta quinta-feira (26). O aviso, classificado como perigo potencial, teve início à 0h e segue até as 23h59, abrangendo 14 estados e o Distrito Federal, com previsão de precipitação entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora.

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De acordo com a Agência Brasil, as áreas incluídas no alerta amarelo englobam Acre, parte do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, parte do Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul, parte do Tocantins, Paraná, São Paulo, boa parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, parte de Santa Catarina e parte da Bahia. O Inmet aponta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Paralelamente, o Inmet emitiu alerta laranja, de perigo, para tempestades em seis estados: Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Também válido da 0h às 23h59 desta quinta-feira (26), o aviso prevê volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, com ventos que variam entre 60 e 100 quilômetros por hora.

Em ambos os avisos de chuva e vento, o instituto orienta que a população não se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas, nem estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda. “Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)”, orientou o Inmet em comunicado.

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Já no Nordeste, nove estados — Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia — estão sob alerta amarelo de baixa umidade do ar, das 10h às 22h desta quinta-feira. A umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 30%, com baixo risco de incêndios florestais e de problemas de saúde, sendo recomendada a ingestão de bastante líquido e a redução de desgaste físico e exposição ao sol nos horários mais quentes e secos.