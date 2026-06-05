Paraná entra em alerta amarelo para chuva forte e ventania; veja onde

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para tempestades em cidades do Paraná para segunda-feira (08). O aviso prevê condições de instabilidade que podem trazer chuva forte e rajadas de vento para municípios da região Sudoeste do estado.

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De acordo com a previsão, os locais sob alerta podem registrar precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados que podem chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Também há possibilidade de ventos com velocidades entre 40 quilômetros por hora e 60 quilômetros por hora.



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As cidades incluídas no alerta são Barracão (PR), Flor da Serra do Sul (PR) e Marmeleiro (PR). Apesar do alerta amarelo, há baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

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O Inmet orienta que a população evite permanecer sob árvores durante as rajadas de vento devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a placas de propaganda, postes ou torres de transmissão. Outra medida importante é desligar aparelhos eletrônicos da tomada sempre que possível, reduzindo o risco de danos causados por oscilações na rede elétrica ou descargas atmosféricas.