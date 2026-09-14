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Paraná enfrenta semana de oscilações térmicas, risco de geada e volta da chuva na sexta

A previsão do Simepar aponta que o frio se intensificará a ponto de provocar geada em área do Sul do estado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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A semana no Paraná será marcada por forte oscilação do tempo, com pancadas de chuva no início dos dias, declínio acentuado das temperaturas no meio da semana e o retorno generalizado da instabilidade na sexta-feira. A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que o frio se intensificará a ponto de provocar geada em áreas do Sul do estado.

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Segundo o meteorologista do Simepar, Paulo Barbieri, o início da semana exige atenção para o volume de água acumulado em várias regiões. "O tempo segue instável no Paraná nesta segunda-feira. Áreas de instabilidade com pancadas de chuva isoladas seguem ocorrendo, principalmente entre as regiões noroeste, norte, região central, Campos Gerais e também no leste do estado", explicou.

Na terça-feira, a instabilidade se desloca gradativamente em direção ao Sudeste do país, embora a madrugada ainda registre precipitações isoladas no Norte e Noroeste, perto da divisa paulista. Com o afastamento das nuvens carregadas, as temperaturas mínimas caem para valores abaixo de 10 °C no Centro-Sul, Sul e Região Metropolitana de Curitiba.

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A partir de quarta-feira, a estabilidade atmosférica ganha força na maior parte do território paranaense, mas traz consigo o pico do frio da semana. De acordo com Barbieri, "o amanhecer será gelado nas regiões sul do estado, áreas próximas à divisa com Santa Catarina; os termômetros devem registrar temperaturas abaixo dos 5 °C, inclusive com possibilidade para a formação de geada em algumas localidades desses setores". No Leste, Serra do Mar e litoral, os ventos oceânicos manterão a nebulosidade e a possibilidade de garoa pontual.

A quinta-feira mantém o padrão de predomínio do sol no interior, favorecendo a elevação das temperaturas à tarde, que podem atingir 28 °C no Oeste e Noroeste. No entanto, o cenário de trégua será curto: o Simepar confirma que na sexta-feira novas áreas de instabilidade voltam a se espalhar, provocando chuvas em todas as regiões do Paraná.


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Paraná enfrenta semana de oscilações térmicas, risco de geada e volta da chuva na sexta
AutorPrevisão do Simepar para esta semana no Paraná - Foto: Alessandro Vieira
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