Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
SIMEPAR

Paraná enfrenta semana de instabilidade com temporais e queda de temperatura

Frente fria e área de baixa pressão trazem chuvas fortes, granizo e ventos para diversas regiões do estado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline



O Paraná se prepara para uma semana marcada por fortes chuvas, tempestades e uma queda de temperatura no fim de semana. A instabilidade começou na terça-feira, impulsionada por uma área de baixa pressão e um fluxo de calor e umidade, e deve persistir em diversas regiões até sexta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: UTFPR encerra inscrições para vestibular nesta terça; campus de Apucarana oferta 324 vagas

A terça-feira foi marcada por chuvas e tempestades em todo o estado, com maior intensidade nas regiões Oeste, Noroeste, Norte e Norte Pioneiro. A previsão indica raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo. "Essas instabilidades persistem ao longo de todo o dia, principalmente nessas regiões, mas também abrangem o Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, também a região metropolitana de Curitiba, Litoral e Campos Gerais, com menor intensidade, mas também com possibilidade para temporais localizados", explicou o meteorologista Leonardo Furlan, do Simepar.

O aquecimento, no entanto, permanece expressivo, especialmente nas divisas com São Paulo, Noroeste, Norte e Norte Pioneiro. O litoral pode ter aberturas de sol intercaladas com chuvas. As temperaturas mínimas serão mais altas na metade Norte e mais amenas na metade Sul, principalmente na divisa com Santa Catarina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Paraná enfrenta semana de instabilidade com temporais e queda de temperatura
AutorSemana será marcada por chuva - Foto: Arquivo TN

Para a quarta-feira, a previsão é de que a instabilidade continue, com foco na metade Norte do estado, em especial na divisa com São Paulo. Furlan alerta: "Há possibilidade novamente para fortes temporais, com rajadas de vento, queda de granizo e elevada incidência de raios".

A partir de quinta-feira, o tempo começa a mudar. "As instabilidades começam a reduzir gradualmente sobre o Paraná, devido ao deslocamento de um sistema frontal pelo oceano, que traz em sua retaguarda uma massa de ar mais fria e seca", afirma o meteorologista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar da melhora, a previsão ainda aponta para possibilidade de sol, principalmente no Oeste, e pancadas de chuva no interior, com maior intensidade nas regiões Leste, Campos Gerais e Norte Pioneiro. A chuva pode vir acompanhada de raios e granizo, embora com menor intensidade do que nos dias anteriores. As temperaturas começam a cair, trazendo sensação de frio, principalmente na sexta-feira, tanto pela manhã quanto à tarde, devido aos ventos do quadrante Sul para Norte.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CHUVAS clima meteorologia paraná previsão do tempo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV