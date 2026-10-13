Paraná enfrenta semana de instabilidade com temporais e queda de temperatura







O Paraná se prepara para uma semana marcada por fortes chuvas, tempestades e uma queda de temperatura no fim de semana. A instabilidade começou na terça-feira, impulsionada por uma área de baixa pressão e um fluxo de calor e umidade, e deve persistir em diversas regiões até sexta-feira.



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A terça-feira foi marcada por chuvas e tempestades em todo o estado, com maior intensidade nas regiões Oeste, Noroeste, Norte e Norte Pioneiro. A previsão indica raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo. "Essas instabilidades persistem ao longo de todo o dia, principalmente nessas regiões, mas também abrangem o Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, também a região metropolitana de Curitiba, Litoral e Campos Gerais, com menor intensidade, mas também com possibilidade para temporais localizados", explicou o meteorologista Leonardo Furlan, do Simepar.

O aquecimento, no entanto, permanece expressivo, especialmente nas divisas com São Paulo, Noroeste, Norte e Norte Pioneiro. O litoral pode ter aberturas de sol intercaladas com chuvas. As temperaturas mínimas serão mais altas na metade Norte e mais amenas na metade Sul, principalmente na divisa com Santa Catarina.

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Semana será marcada por chuva - Foto: Arquivo TN Semana será marcada por chuva - Foto: Arquivo TN

Para a quarta-feira, a previsão é de que a instabilidade continue, com foco na metade Norte do estado, em especial na divisa com São Paulo. Furlan alerta: "Há possibilidade novamente para fortes temporais, com rajadas de vento, queda de granizo e elevada incidência de raios".



A partir de quinta-feira, o tempo começa a mudar. "As instabilidades começam a reduzir gradualmente sobre o Paraná, devido ao deslocamento de um sistema frontal pelo oceano, que traz em sua retaguarda uma massa de ar mais fria e seca", afirma o meteorologista.



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Apesar da melhora, a previsão ainda aponta para possibilidade de sol, principalmente no Oeste, e pancadas de chuva no interior, com maior intensidade nas regiões Leste, Campos Gerais e Norte Pioneiro. A chuva pode vir acompanhada de raios e granizo, embora com menor intensidade do que nos dias anteriores. As temperaturas começam a cair, trazendo sensação de frio, principalmente na sexta-feira, tanto pela manhã quanto à tarde, devido aos ventos do quadrante Sul para Norte.