Da Redação

Paraná elimina sífilis congênita em 210 municípios

Mais da metade dos municípios paranaenses eliminaram a sífilis congênita. A boa notícia marca o Dia Nacional de Combate à Sífilis, instituído no terceiro sábado do mês de outubro. Durante a semana, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), promove ações junto às Regionais para o enfrentamento à doença.

continua após publicidade .

Nesta quinta-feira (14), durante evento online com profissionais de saúde e especialistas da área de infecções sexualmente transmissíveis, foram atualizados dados sobre a doença no Estado além da divulgação dos 210 municípios que conseguiram eliminar a sífilis congênita, que é transmitida pela mãe ao bebê durante a gestação.

O enfrentamento à sífilis no Paraná conta com a integração e trabalho conjunto da Atenção Primária e Vigilância em Saúde. No ano passado, 134 localidades atingiram os critérios e indicadores mundiais de eliminação da transmissão da doença. Este ano, são 76 municípios a mais que alcançaram a Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical da Sífilis Congênita.

continua após publicidade .

De acordo com o secretário de saúde, Beto Preto, o enfrentamento à sífilis deve ser constante e ampliado. “A meta é que os 399 municípios do Estado atinjam os critérios exigidos, promovendo ações de prevenção, qualificação e atenção ao pré-natal, tratamento e promoção da saúde sexual e reprodutiva”.

“Em razão do Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, estamos trabalhando com nossas equipes de todo o Estado, para que possamos efetivamente controlar esse problema de saúde pública. Um trabalho articulado e integrado nos territórios. Certificar os municípios que já conseguiram atingir a meta de eliminação é um avanço e estímulo para que todos o façam. Queremos eliminar a doença em todo o Paraná”, disse a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes.

Dados preliminares mostram que em 2020, a taxa de detecção de sífilis adquirida por 100 mil habitantes no Paraná foi de 60,7%. Em gestante foi de 17,6%; e de sífilis congênita de 5,2%.

continua após publicidade .

“É importante informar que o tratamento não confere imunidade ao paciente e que a doença pode ocorrer a cada nova exposição com parceiro infectado”, explicou Mara Franzoloso, chefe da Divisão de Infecções Sexualmente Transmissíveis da Sesa.

DIAGNÓSTICO – As infecções sexualmente transmissíveis (IST) podem ser diagnosticadas por meio de um teste rápido, oferecido gratuitamente pelas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS). O tratamento é realizado com a penicilina, mais conhecida por benzetacil.

Para a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Acácia Nasr, “a mobilização junto às Regionais de Saúde é muito importante. Os profissionais de saúde devem ficar atentos para que não haja transmissão vertical, que é a transmissão para os bebês durante a gestação e parto. Trabalhamos com várias ações o ano inteiro, mas neste dia, mantemos uma atenção especial no combate à sífilis”.

MUNICÍPIOS – Até o momento, os municípios que conquistaram condições para certificação para eliminação da sífilis congênita são: Guaraqueçaba, Adrianópolis, Campo do Tenente, Quatro Barras, Ipiranga, Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Inácio Martins, Rebouças, Rio Azul, Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Cantagalo, Goioxim, Laranjal, Laranjeiras do Sul, Marquinho, Porto Barreiro, Prudentópolis, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Turvo, Virmond, Antônio Olinto, Paula Freitas, Porto Vitória, Bom Sucesso do Sul, Sulina, Vitorino, Bela Vista do Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Cruzeiro do Iguaçu, Eneas Marques, Manfrinópolis, Nova Prata do Iguaçu, Pérola d'Oeste, Pinhal de São Bento, Pranchita, Salgado Filho, Salto do Lontra, São Jorge d'Oeste, Itaipulândia, Missal, Ramilândia, Anahy, Boa Vista da Aparecida, Cafelândia, Capitão Leônidas Marques, Diamante do Sul, Ibema, Iguatu, Iracema do Oeste, Jesuítas, Lindoeste, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, Três Barras do Paraná, Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Goioerê, Janiópolis, Juranda, Luiziana, Mamborê, Moreira Sales, Nova Cantu, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rancho Alegre d'Oeste, Roncador, Terra Boa, Ubiratã, Alto Paraíso, Brasilândia do Sul, Douradina, Esperança Nova, Francisco Alves, Icaraíma, Ivaté, Maria Helena, Mariluz, Nova Olímpia, Perobal, Pérola, São Jorge do Patrocínio, Cidade Gaúcha, Guaporema, Indianópolis, São Manoel, Tapejara, Tuneiras do Oeste, Amaporã, Cruzeiro do Sul, Diamante do Norte, Guairaçá, Inajá, Jardim Olinda, Marilena, Nova Aliança do Ivaí, Nova Londrina, Paraíso do Norte, Paranapoema, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Santa Mônica, Santo Antônio do Caiuá, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São Pedro do Paraná, Tamboara, Terra Rica, Ângulo, Atalaia, Floraí, Flórida, Itaguajé, Ivatuba, Lobato, Munhoz de Melo, Ourizona, Santa Fé, Santa Inês, São Jorge do Ivaí, Uniflor, Borrazópolis, Grandes Rios, Jandaia do Sul, Kaloré, Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom, Sabáudia, São Pedro do Ivaí, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Guaraci, Jaguapitã, Lupionópolis, Miraselva, Pitangueiras, Prado Ferreira, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sertaneja, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina, Wenceslau Brás, Assis Chateaubriand, Diamante d'Oeste, Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Mercedes, Nova Santa Rosa, Palotina, Pato Bragado, Quatro Pontes, Santa Helena, São José das Palmeiras, São Pedro do Iguaçu, Terra Roxa, Toledo, Tupãssi, Reserva, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Cruzmaltina, Godoy Moreira, Ivaiporã, Lidianópolis, Lunardelli, Manoel Ribas, Nova Tebas, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí.