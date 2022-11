Paraná é o terceiro estado mais rápido para se abrir empresa: 14 horas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em 2019, um empresário precisaria de dois dias e 20 horas para conseguir abrir uma empresa no estado, o que hoje é possível em apenas 14 horas

O Paraná reduziu mais uma vez o tempo médio para a abertura de empresas, colaborando com o bom ambiente de investimentos do setor privado. Em outubro de 2022, foram necessárias, em média, apenas 14 horas para a criação de um empreendimento no Estado. É o menor tempo da história. O relatório, com base no Redesim, do governo federal, foi divulgado pela Junta Comercial do Paraná (Jucepar) nesta segunda-feira (7).

continua após publicidade .

Com esse tempo, o Estado foi o terceiro mais rápido do País, atrás de Sergipe, com 10 horas, e Espírito Santo, com 11 horas. A média nacional para abertura de empresas está em 1 dia e 13 horas, quase 24 horas acima.

LEIA MAIS: Nota Paraná premia consumidores de Sarandi e Cascavel; confira

continua após publicidade .

Em outubro de 2019, o empresário paranaense levava 2 dias e 20 horas para abrir uma empresa, ou seja, houve diminuição de 54 horas, fruto do Descomplica Paraná, programa de desburocratização da máquina pública. No mesmo mês de 2020, eram 3 dias e 8 horas. Em 2021, 1 dia e 13 horas.

O Paraná processou o terceiro maior volume de pedidos de abertura de empresas no mês passado, com 4.645 registros, ficando atrás somente de São Paulo, com 20.984 registros, e Minas Gerais, com 5.434. Do total de empresas abertas no Estado, 97% concluíram o trâmite em até 3 dias, 2% em até 5 dias e 1% em até 7 dias. Nenhuma demorou mais de 7 dias.

O tempo total de abertura de empresas e demais pessoas jurídicas leva em consideração o tempo na etapa de viabilidade, de validação cadastral que os órgãos efetuam e de efetivação do registro e obtenção do CNPJ. Não são considerados os tempos de inscrições municipais ou estaduais e nem a obtenção de licenças para funcionamento do negócio.

continua após publicidade .

POSITIVO

Outro relatório divulgado pela Jucepar aponta que o Paraná fechou o período de janeiro a outubro com um saldo positivo de 132.710 novas empresas (diferença entre abertura e fechamento de empreendimentos). Foram abertas 233.553 empresas e encerradas 100.843 no período. O Estado tem, atualmente, 1,59 milhão de empresas ativas.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: VBP de R$ 180 bilhões em 2021 é recorde histórico no Paraná

O número de empresas abertas nos primeiros dez meses deste ano foi 0,34% maior que no mesmo período de 2021, quando foram criados 232.769 empreendimentos. Em 2022, foram abertas 176.070 MEIs, 49.728 Ltda, 6.487 Empresários, 307 Eirelis, 513 S/A (fechada), 208 Cooperativas, 146 S/A (aberta), 82 Consórcios e 12 outros tipos.

Siga o TNOnline no Google News