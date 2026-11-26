Dados da Anatel mostram que 81,9% das notificações no estado foram emitidas apenas em 2026, com predominância nos períodos da tarde e da noite

O Paraná ocupa a quarta posição no ranking nacional de estados que mais receberam notificações do sistema Defesa Civil Alerta (DCA) desde a sua criação, em 2024. Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o país já soma mais de 4 mil avisos emitidos pela ferramenta, dos quais 503 foram direcionados a municípios paranaenses entre 7 de dezembro de 2024 e 2 de novembro de 2026.

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O volume de ocorrências cresceu de forma expressiva neste ano, que concentra 412 dos alertas registrados no estado — o equivalente a 81,9% do total. No recorte nacional, tanto no acumulado quanto apenas em 2026, o Paraná fica atrás somente de São Paulo, com 949 avisos, Santa Catarina, com 880, e Minas Gerais, com 768.

As chuvas intensas lideram com folga os motivos dos disparos no território paranaense, somando 304 ocorrências. Na sequência aparecem os registros de granizo, com 98 casos, ventania, com 41, vendaval, com 23, e tempestade de raios, com 22. O levantamento também indica que os eventos climáticos costumam se concentrar na segunda metade do dia, com 233 alertas emitidos à noite e 202 à tarde, frente a apenas 68 no período da manhã.

Em relação à gravidade, a ampla maioria das mensagens enviadas no Paraná, correspondendo a 94,8% do total, tratava de ocorrências severas. Esse nível indica a necessidade de medidas preventivas diante de ameaças como alagamentos e deslizamentos. Nesses casos, o aparelho bloqueia a tela até que o usuário feche o aviso e emite um som de alarme, mas sem sobrepor o modo silencioso. Para receber essa categoria de notificação, é necessário ativar o recurso no smartphone: no sistema Android, o caminho passa por Configurações, Segurança e Emergência e Alerta de Emergência Sem Fio; no iOS, basta acessar o menu Notificações e habilitar as opções de alerta.

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Os outros 5,2% dos registros no estado foram classificados como eventos extremos, o patamar máximo de urgência, destinado a situações de risco grave à vida e ao patrimônio. Quando esse tipo de aviso é disparado, a tela do celular congela até o fechamento da mensagem e o sinal sonoro toca mesmo que o dispositivo esteja no silencioso.

Como funciona a tecnologia

O Defesa Civil Alerta é um serviço gratuito que dispara mensagens de texto e sinais sonoros diretamente para celulares localizados em áreas de risco iminente, sem exigir cadastro prévio. O envio é baseado na localização do aparelho, alcançando qualquer pessoa que esteja no município afetado, independentemente do código de área (DDD) da linha.

A ferramenta funciona em smartphones com sistemas Android e iOS fabricados a partir de 2020 que estejam sob cobertura de rede móvel 4G ou 5G. O recebimento dos avisos independe de conexão wi-fi ou de franquia ativa no pacote de dados.

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Com informações do Bem Paraná