Paraná é líder nacional em sustentabilidade ambiental; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O resultado final é baseado em 10 pilares, separados em 68 indicadores de abrangência nacional e atualização anual

O Paraná se manteve em primeiro lugar em sustentabilidade ambiental do País, de acordo com o Ranking de Competitividade dos Estados, publicado pelo Centro de Liderança Pública. É o segundo ano consecutivo na liderança graças às políticas de desenvolvimento sustentável implantadas pelo Governo do Estado durante a gestão do governador Ratinho Junior.

continua após publicidade .

A publicação foi divulgada nesta terça-feira (13). O resultado final é baseado em 10 pilares, separados em 68 indicadores de abrangência nacional e atualização anual. Neste ano, o Paraná também avançou na classificação geral, passando de 4º para 3º lugar.

LEIA MAIS: Paraná sobe no ranking e se torna o 3º melhor estado do Brasil

continua após publicidade .

“O Paraná hoje é exemplo de desenvolvimento sustentável para o mundo. Somos o único estado que tem conseguido implantar políticas públicas desenvolvidas pelos países desenvolvidos. Essa é uma demonstração de que estamos no caminho de busca pela qualidade de vida, pelo desenvolvimento econômico, social e ambiental. Isso nos deixa muito orgulhosos”, afirmou Ratinho Junior.

Para chegar à classificação de sustentabilidade ambiental, o Ranking analisa indicadores de emissão de CO2, destinação do lixo, serviços urbanos, tratamento de esgoto e perda de água. Houve dois avanços significativos: em recuperação de áreas degradadas, um salto de sete posições, e fim do desperdício de água, de duas posições. Segundo esse indicador, o Paraná é líder em coleta de lixo e está em segundo nos subitens reciclagem de lixo, destinação do lixo e tratamento de esgoto.

Para avançar nesses quesitos, o Estado promoveu uma série de programas e projetos que visam o desenvolvimento com produção sustentável, além da recuperação de áreas degradas e a preservação da biodiversidade.

continua após publicidade .

Pelo Paraná Mais Verde, foram distribuídas mais de 6,5 milhões de mudas de árvores nativas, cujas principais finalidades foram a recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP), ou seja, margens de rios; enriquecimento de áreas com vegetação nativa; recuperação de reservas legais; condicionantes de licenciamentos; e eventos com áreas de plantio previamente definidas.

Outros projetos como Parques Urbanos, distribuição de tubos para galerias de águas pluviais, repovoamento de rios com peixes nativos e promoção da educação ambiental, contribuem para a proteção da fauna e da flora paranaense. Aliado a isso, programas como o Paraná Energia Sustentável proporcionam a produção de energia limpa e torna a produção rural mais sustentável.





continua após publicidade .

Ranking de Sustentabilidade dos Estados

O CLP divulga também divulgou o Ranking de Sustentabilidade dos Estados, concebido a partir dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e de parâmetros da política ESG de práticas ambientais, sociais e econômicas. O Paraná ocupa o terceiro lugar da lista, sendo uma referência nacional no assunto.

O maior destaque do Paraná na avaliação ODS é em consumo e produção responsáveis, no qual o Estado permanece na 1ª posição. Na avaliação ESG o Estado apresenta uma nota maior que a média nacional em todas as dimensões. O melhor indicador segue sendo na dimensão ambiental, em 2º no País.

Siga o TNOnline no Google News