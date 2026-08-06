Paraná é líder absoluto no Ideb dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Com a melhor educação do Brasil pela terceira vez consecutiva, o Paraná foi destaque no ranking nacional do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, divulgado nesta quarta-feira (5) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O estado atingiu nota 7,0 no índice, não apenas acima da meta estabelecida para este ano, que era de 6,0 pontos, mas superando a média nacional, que ficou em 6,3.

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Considerando apenas as escolas públicas, o resultado ficou em 6,9 pontos, permanecendo acima da média do país, destacando não apenas o avanço, mas a consolidação do estado no primeiro lugar no pódio da educação do país.

O avanço no Ideb reflete a melhora no desempenho dos estudantes no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Na avaliação, o estado também conquistou os maiores índices de proficiência em Matemática (253,12 pontos) e Língua Portuguesa (235,17) entre as 27 unidades da federação, novamente ficando acima da média nacional, que registrou 232,32 e 219,34 pontos, respectivamente.

Além da liderança nacional, os resultados mostram uma redução da diferença de desempenho entre as redes pública e privada no Paraná, com a distância caindo de 1,1 para 0,5 ponto no Ideb.

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COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS - O resultado no Ideb dos Anos Iniciais, cuja gestão escolar é de responsabilidade dos municípios, é uma consequência da parceria com o Governo do Estado por meio do programa Educa Juntos. Coordenado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) em regime de colaboração, o programa surgiu com o intuito de ampliar o suporte pedagógico oferecido aos municípios, promovendo ações colaborativas na educação.

Esse apoio é materializado por meio de diversas estratégias, como a oferta de formação continuada para os profissionais da educação das redes municipais de ensino, seminários, como o de cooperação pedagógica e de práticas da Educação, além da disponibilização de material pedagógico complementar.

Com o objetivo de diagnosticar as aprendizagens dos estudantes matriculados nas redes municipais, a Seed-PR também organiza a aplicação da Prova Paraná, que compõe o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná, (Saep). Os resultados obtidos auxiliam na definição de ações e estratégias para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem nas escolas de todo o estado.

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Os resultados desse apoio oferecido pelo Governo do estado aos municípios paranaenses podem ser observadas no aumento constante da nota geral do Ideb e na melhoria da proficiência dos alunos. Em Matemática, houve aumento de 9,16 pontos (de 243,96 para 253,12) em comparação com o índice anterior, de 2023. Já em Língua Portuguesa, o crescimento foi de 5,42 pontos (de 229,75 para 235,17).

COMO O IDEB É CALCULADO - Criado em 2007 pelo MEC, o Ideb é considerado o principal indicador da qualidade da educação básica brasileira. O índice reúne em uma única nota dois aspectos fundamentais do processo educacional: a aprendizagem dos estudantes e o fluxo escolar.

A nota varia de 0 a 10 e é calculada a partir da combinação do desempenho dos estudantes nas avaliações nacionais com as taxas de aprovação e permanência escolar. O primeiro componente considera os resultados obtidos pelos estudantes Saeb, conjunto de provas aplicado pelo Inep a cada dois anos. Essas avaliações medem o desenvolvimento de competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), permitindo verificar, por exemplo, se os estudantes conseguem interpretar textos, resolver problemas matemáticos, analisar informações, estabelecer relações entre conteúdos e aplicar conhecimentos em situações práticas.

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Os resultados são apresentados em escalas de proficiência que indicam o nível de aprendizagem alcançado em cada etapa de ensino. A edição mais recente do Saeb foi realizada entre 20 de outubro e 7 de novembro de 2025, em escolas públicas e privadas de todo o país, com provas de Língua Portuguesa e Matemática e aplicação amostral de Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

Já o segundo componente leva em conta os dados de rendimento escolar registrados anualmente no Censo Escolar, também realizado pelo Inep. São consideradas as taxas de aprovação, reprovação e abandono dos estudantes. Dessa forma, uma rede de ensino não pode alcançar um Ideb elevado apenas com bons resultados nas provas. Também é necessário garantir que os estudantes permaneçam na escola, avancem de série na idade adequada e concluam sua trajetória educacional com sucesso. Da mesma forma, altas taxas de aprovação sem aprendizagem efetiva também impactam negativamente o indicador.

Segundo o Inep, o grande diferencial do Ideb é justamente equilibrar essas duas dimensões: aprendizagem e fluxo escolar. O indicador busca medir a qualidade da educação de forma mais ampla, evitando distorções provocadas tanto por reprovações excessivas quanto por aprovações sem ganho real de aprendizagem.

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MELHOR EDUCAÇÃO DO BRASIL - Além do destaque nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o Paraná também garantiu a liderança nacional em todas as demais etapas de ensino avaliadas pelo Ideb 2025.

Nos Anos Finais do Fundamental, o estado obteve a liderança nacional com nota média de 5,9 pontos entre escolas públicas e privadas, e 5,8 pontos na média da rede estadual. Já no Ensino Médio, a nota do Paraná foi de 5,1 pontos tanto no desempenho geral, quanto no estadual, os maiores índices dentre todas as unidades da federação. Com os resultados, o Paraná confirmou o posto de melhor educação do Brasil pela terceira edição consecutiva do Ideb.