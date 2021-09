Da Redação

Paraná doa veículos para assistência à saúde dos municípios

Secretaria de Estado da Saúde finaliza o processo de transferência e entrega definitiva de 368 veículos da frota própria do Governo, já em utilização, para 152 municípios. A maioria ambulâncias, além de carros, vans e micro-ônibus. Os veículos vão auxiliar no deslocamento de apoio administrativo e técnico das equipes de saúde, além do transporte de pacientes.

continua após publicidade .

Alto Piquiri, no noroeste do Estado, foi um dos municípios que recebeu a doação. Duas ambulâncias e um ônibus passaram, em definitivo, para a gestão municipal. “Gostaria de agradecer ao Governo do Estado e a Secretaria. Queremos atender as pessoas na área da saúde, e salvar vidas. Gratidão, essa é palavra nesse momento”, enfatizou o prefeito Giovane Mendes.

Esta foi a doação mais representativa dos últimos anos. Historicamente, o procedimento chegava, no máximo, a 11 carros por ano. A previsão é que o número de carros doados pela atual gestão chegue em 400.

continua após publicidade .

“O repasse dos veículos aos municípios viabiliza a continuidade de serviços que já estavam sendo realizados e que agora passam ao patrimônio da prefeitura. A doação desonera a parte administrativa, podendo assim haver a realocação dos bens para o gerenciamento da frota, que muitas vezes, precisa ser dinamizada”, disse o secretário Beto Preto.

FROTA – Há cerca de três meses, o Governo do Estado iniciou a entrega entregou automóveis novos para secretarias Municipais de Saúde dos 399 municípios do Paraná. Os carros são destinados para reforçar a estratégia da Saúde da Família, que presta atenção primária e leva o atendimento médico para dentro da casa dos paranaenses. Esta é a maior renovação da frota da Saúde no Paraná, com investimento total de R$ 41,7 milhões.