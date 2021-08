Da Redação

Paraná doa 1 mi de mudas para arborização de Cascavel

Neste sábado (31), o Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), firmou um Termo de Compromisso com a Prefeitura de Cascavel para a doação de 1 milhão de mudas de árvores nativas frutíferas e floríferas ao município. Também foi inaugurado na cidade um Centro de Atendimento à Fauna Silvestre (CAFS).

O plantio segue o Programa Paraná Mais Verde, do Governo do Estado, o Plano Municipal de Arborização da cidade, e o Projeto Cascavel Cidade dos Rios Floridos, iniciativa do Grupo Amigos dos Rios. Conforme o secretário da pasta, Márcio Nunes, Cascavel se torna uma cidade modelo no cuidado com o meio ambiente e com a sustentabilidade.

“O Paraná tem um dos maiores programas de recuperação de áreas degradadas do mundo”, afirmou Nunes. “Este tipo de parceria é fundamental para ampliar esse cuidado, garantir a preservação, avançar na sustentabilidade e na qualidade de vida”.

Por meio do programa Paraná Mais Verde, o IAT produz cerca de 3 milhões de mudas de árvores nativas em 21 viveiros florestais e dois laboratórios. “Nossos fiscais entram na floresta para buscar sementes, levar aos laboratórios e transformar em pequenas sementes que germinam; vão para os viveiros e são cultivadas embaixo de estruturas próprias, inclusive contra geadas para, enfim, se tornarem mudas prontas para o plantio”, destacou Márcio Nunes.

A intenção, de acordo com o secretário, é que todos os municípios sejam parceiros para plantar árvores nativas. Ele reforçou, ainda, que o Paraná também atua fortemente na fiscalização de crimes contra a flora.

“O Estado produz, mas precisa dos municípios para fazer o plantio. Entretanto, além de plantar, precisamos atuar contra a degradação ambiental. Temos convênios com outros órgãos, como Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas e o Batalhão de Polícia Ambiental - Força Verde para intensificar a fiscalização”, disse.

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, destacou que o plantio de árvores contribui para transformar a autoestima das pessoas que vivem no município. "Hoje a cidade investe na agricultura, asfalto e também nas pessoas, transformando áreas com problemas ambientais em áreas que promovem a cidadania". disse.

COMPROMISSO – O Termo de Compromisso firmado tem como premissa básica despertar o “ser” voluntário; buscar a preservação e a conservação dos recursos hídricos, com o fortalecimento e a consolidação do projeto Rios Floridos, possibilitar o conforto e bem-estar da população de Cascavel, além de fomentar o turismo e o lazer.

As mudas serão utilizadas na recuperação da arborização urbana, recuperação de áreas degradadas, recomposição de mata ciliar, educação ambiental, no fomento e fortalecimento do projeto Cascavel Cidade dos Rios Floridos.

O projeto é uma iniciativa da sociedade civil, por parte do Grupo Amigos dos Rios. Segundo o coordenador do grupo, Adelar Valdemari, a intenção é fazer da cidade um modelo de ecoturismo.

“Traremos pessoas do mundo inteiro para conhecer como é o modelo de recuperação dos rios, lagos e nascentes de Cascavel, que associa educação ambiental, preservação ambiental, cuidado com a vida e turismo”, afirmou.

De acordo com o diretor de Políticas Ambientais da Sedest, a iniciativa contribui para a política de educação ambiental do Estado. “Ações como essa fortalecem os aspectos da educação ambiental da população do entorno destes corpos hídricos, contribuindo para a construção de valores sociais para a conservação do meio ambiente e de áreas de uso comum”, afirmou.

Cabe à administração municipal a guarda e destinação das mudas de árvores nativas frutíferas e floríferas que serão recebidas do Governo do Estado por meio do Programa Paraná Mais Verde, da Sedest.