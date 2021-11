Da Redação

Paraná distribui mais 205 mil vacinas contra a Covid

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) distribui nesta terça-feira (30) mais 205.851 doses de vacinas contra a Covid-19 para as suas 22 Regionais no Paraná. Os imunizantes são referentes à 70ª pauta do Ministério da Saúde e destinados à primeira dose de adolescentes (D1), doses reforço e segunda dose (D2) das pessoas que já iniciaram o esquema vacinal.

Do quantitativo da remessa, 194.676 são vacinas da Pfizer/BioNTech, sendo 151.374 para D1 de adolescentes (12 a 17 anos), 34.686 para D2 da população em geral e 8.616 doses reforço.

Outras 11.035 Astrazeneca para segunda dose da população de 59 a 18 anos de idade também estão nesta nova distribuição e mais 140 Coronavac/Butantan, por solicitação dos municípios.

A 16ª Regional de Saúde de Apucarana irá receber apenas imunizantes da Pfizer. Segundo a Sesa, serão 6.114 doses.

Além das vacinas enviadas nesta terça-feira, ficam armazenadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, 489.756 doses. Destas, 27.132 são referentes à reserva técnica.

O controle de envio de remessas anteriores foi uma demanda gerada pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) junto aos municípios, a partir da dificuldade dos mesmos na manutenção da vacina Pfizer. Sendo assim, foi solicitado ao Paraná que os imunizantes sejam distribuídos às Regionais quando houver a solicitação por parte dos municípios.

“Nesta época do ano as temperaturas são mais elevadas, portanto, os cuidados devem aumentar no manejo das vacinas, principalmente, a Pfizer. Os municípios têm a responsabilidade de manter a temperatura adequada para não perdermos nenhuma vacina, por isso essa mudança no envio”, comentou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Recebem por avião as regionais de Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã.

A logística para as regionais de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba será por meio terrestre.

MEDICAMENTOS

A Sesa também está descentralizando para todas as Regionais mais 20.450 medicamentos elencados no chamado “kit de intubação” para atendimento à pacientes diagnosticados com a Covid-19, e que estejam internados em leitos exclusivos para a doença no Paraná ou em serviços de saúde do Estado.

Os medicamentos são de compra própria da secretaria (R$ 112.203,50), enviados pelo Ministério da Saúde (R$ 3.726,00) e de doações de instituições parceiras (R$ 24.440,00).