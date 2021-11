Da Redação

Paraná disputa 7 modalidades nas Paralimpíadas Escolares

Em nota divulgada pela AEN, o Governo do Estado anunciou o apoio à delegação paranaense que disputará as Paralimpíadas Escolares nesta quarta-feira (23) até sexta (26). O evento ocorre no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo e é promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Com uma delegação formada por 62 pessoas, entre atletas e dirigentes, o Paraná está presente nas Paralímpiadas Escolares, um dos maiores eventos do mundo para crianças com deficiência em idade escolar.

Os paranaenses disputarão sete modalidades: atletismo masculino e feminino, natação masculino e feminino, goalball masculino, tênis de mesa masculino, parataekwondo feminino e masculino, judô masculino, basquete em cadeira de rodas (formato3x3) masculino.

O Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte, fez a convocação dos atletas, providenciou os uniformes e garantiu o transporte da delegação. Para um deslocamento seguro e seguindo os protocolos sanitários, três ônibus foram enviados de três regiões do Paraná. Um de Cascavel, Guarapuava e Castro, outro de Maringá, Apucarana e Londrina, e mais um saiu da Capital. A delegação chegou a São Paulo nesta segunda-feira (22) à tarde.

A chefe de delegação paranaense, Margarete Ottobeli Gasperin, diz que a expectativa dos atletas é positiva, pois ficaram dois anos sem essa competição por causa da pandemia. “Os representantes do Paraná são definidos através dos Jogos Escolares do Paraná. Os campeões são classificados para representar o Estado. É gratificante ver a felicidade dos atletas por essa oportunidade”, enfatiza.