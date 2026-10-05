Paraná deve ter temporais, granizo e ventos fortes na segunda e terça-feira

Aviso de perigo abrange regiões do Norte, Noroeste, Oeste, Centro e Campos Gerais com previsão de chuvas de até 100 mm por dia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novos alertas laranjas de tempestade para o Paraná, válidos para esta segunda (5) e terça-feira (6). O aviso indica risco de temporais com ventos intensos de até 100 km/h, queda de granizo e acumulados de chuva que podem atingir 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros no dia.

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Nesta segunda-feira, a faixa de perigo abrange 295 municípios localizados no Norte, Noroeste, Oeste, Centro e Campos Gerais. Já na terça-feira, o alerta segue ativo para 265 cidades, concentrando-se no Norte, Centro e Campos Gerais, com expansão dos riscos para a metade leste do estado.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade é causada pela circulação de ventos em médios e altos níveis da atmosfera, combinada com a alta disponibilidade de umidade. Esse cenário favorece a formação de pancadas isoladas de chuva forte e descargas elétricas, com maior severidade projetada para a metade oeste e o setor norte paranaense.

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A previsão para terça-feira indica a manutenção do tempo instável, com pancadas de chuva e trovoadas distribuídas de forma desorganizada e maior probabilidade de temporais na porção norte. A partir de quarta-feira (7), embora ainda haja chance de chuvas isoladas no oeste, a tendência é de redução na força dos ventos e diminuição do risco para a formação de novos temporais no estado.

Segunda-feira, 5 de outubro

Abatiá

Altamira do Paraná

Altônia

Alto Paraíso

Alto Paraná

Alto Piquiri

Alvorada do Sul

Amaporã

Anahy

Andirá

Ângulo

Apucarana

Arapongas

Arapoti

Arapuã

Araruna

Ariranha do Ivaí

Assaí

Assis Chateaubriand

Astorga

Atalaia

Bandeirantes

Barbosa Ferraz

Barra do Jacaré

Bela Vista do Paraíso

Boa Esperança

Boa Ventura de São Roque

Boa Vista da Aparecida

Bom Sucesso

Borrazópolis

Braganey

Brasilândia do Sul

Cafeara

Cafelândia

Cafezal do Sul

Califórnia

Cambará

Cambé

Cambira

Campina da Lagoa

Campina do Simão

Campo Bonito

Campo Mourão

Cândido de Abreu

Cantagalo

Capanema

Capitão Leônidas Marques

Carlópolis

Cascavel

Catanduvas

Centenário do Sul

Céu Azul

Cianorte

Cidade Gaúcha

Colorado

Congonhinhas

Conselheiro Mairinck

Corbélia

Cornélio Procópio

Corumbataí do Sul

Cruzeiro do Iguaçu

Cruzeiro do Oeste

Cruzeiro do Sul

Cruzmaltina

Curiúva

Diamante D'Oeste

Diamante do Norte

Diamante do Sul

Douradina

Doutor Camargo

Engenheiro Beltrão

Entre Rios do Oeste

Esperança Nova

Espigão Alto do Iguaçu

Farol

Faxinal

Fênix

Figueira

Floraí

Floresta

Florestópolis

Flórida

Formosa do Oeste

Foz do Iguaçu

Francisco Alves

Godoy Moreira

Goioerê

Goioxim

Grandes Rios

Guaíra

Guairaçá

Guapirama

Guaporema

Guaraci

Guaraniaçu

Guarapuava

Ibaiti

Ibema

Ibiporã

Icaraíma

Iguaraçu

Iguatu

Imbaú

Inajá

Indianópolis

Iporã

Iracema do Oeste

Iretama

Itaguajé

Itaipulândia

Itambaracá

Itambé

Itaúna do Sul

Ivaí

Ivaiporã

Ivaté

Ivatuba

Jaboti

Jacarezinho

Jaguapitã

Jaguariaíva

Jandaia do Sul

Janiópolis

Japira

Japurá

Jardim Alegre

Jardim Olinda

Jataizinho

Jesuítas

Joaquim Távora

Jundiaí do Sul

Juranda

Jussara

Kaloré

Laranjal

Laranjeiras do Sul

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Lindoeste

Loanda

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Mamborê

Mandaguaçu

Mandaguari

Manoel Ribas

Marechal Cândido Rondon

Maria Helena

Marialva

Marilândia do Sul

Marilena

Mariluz

Maringá

Maripá

Marquinho

Marumbi

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Mato Rico

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Nova Laranjeiras

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Terça-feira, 6 de outubro