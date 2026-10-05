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PREVISÃO

Paraná deve ter temporais, granizo e ventos fortes na segunda e terça-feira

Aviso de perigo abrange regiões do Norte, Noroeste, Oeste, Centro e Campos Gerais com previsão de chuvas de até 100 mm por dia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Paraná deve ter temporais, granizo e ventos fortes na segunda e terça-feira
Autor O aviso indica risco de temporais com ventos intensos de até 100 km/h - Foto: Arquivo TN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novos alertas laranjas de tempestade para o Paraná, válidos para esta segunda (5) e terça-feira (6). O aviso indica risco de temporais com ventos intensos de até 100 km/h, queda de granizo e acumulados de chuva que podem atingir 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros no dia.

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Nesta segunda-feira, a faixa de perigo abrange 295 municípios localizados no Norte, Noroeste, Oeste, Centro e Campos Gerais. Já na terça-feira, o alerta segue ativo para 265 cidades, concentrando-se no Norte, Centro e Campos Gerais, com expansão dos riscos para a metade leste do estado.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade é causada pela circulação de ventos em médios e altos níveis da atmosfera, combinada com a alta disponibilidade de umidade. Esse cenário favorece a formação de pancadas isoladas de chuva forte e descargas elétricas, com maior severidade projetada para a metade oeste e o setor norte paranaense.

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A previsão para terça-feira indica a manutenção do tempo instável, com pancadas de chuva e trovoadas distribuídas de forma desorganizada e maior probabilidade de temporais na porção norte. A partir de quarta-feira (7), embora ainda haja chance de chuvas isoladas no oeste, a tendência é de redução na força dos ventos e diminuição do risco para a formação de novos temporais no estado.

Segunda-feira, 5 de outubro

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Terça-feira, 6 de outubro

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