Paraná deve ter madrugada mais fria do ano nesta quinta-feira (25)

O Paraná deve enfrentar uma madrugada ainda mais gelada nesta quinta-feira (25) após uma quarta-feira (24) marcada por geadas e recordes de frio. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a massa de ar polar que atua sobre a região continua avançando e pode provocar novos recordes de temperatura mínima.

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Nesta quarta, 20 estações meteorológicas registraram as menores temperaturas do ano. O destaque foi Palmas, com -2,9°C, a menor temperatura registrada em 2026 no Paraná até o momento.



Outras cidades também tiveram temperaturas negativas e devem registrar novos recordes nesta quinta:

- General Carneiro: -2,8°C

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- Pato Branco: -1,3°C

- Pinhão: -1,3°C

- Toledo: -1,3°C

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- Guarapuava: -1,2°C

A sensação térmica ficou abaixo de zero em diversos municípios. Em General Carneiro, a sensação chegou a -8,4°C. Também foram registradas sensações negativas em Palmas, Guarapuava, Francisco Beltrão, Pato Branco e Toledo.

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Segundo o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar, o resfriamento é provocado pela forte massa de ar polar que atua sobre o Sul do Brasil. O fenômeno derrubou as temperaturas em todas as regiões paranaenses, inclusive no Norte, onde os termômetros ficaram abaixo dos 10°C.



Em Apucarana, a mínima prevista para esta quinta é de 6°C, com sensação térmica de 5°C durante a madrugada. O tempo segue estável, sem previsão de chuva na maior parte do estado. A partir de sexta-feira (26), a massa de ar frio perde intensidade. No fim de semana, o Simepar monitora a aproximação de uma frente fria que pode trazer o retorno das chuvas.