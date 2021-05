Paraná deve receber mais 390.190 doses de vacinas

Continua após publicidade

O Ministério da Saúde irá enviar para o Paraná mais 390.190 doses de vacinas contra o novo coronavírus. Todas são primeira dose, o que deve acelerar a imunização em novos grupos prioritários. A 21ª remessa ainda não teve data de envio divulgada.

Segundo o governo federal, são 352.750 doses Covishield, da parceria entre a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), AstraZeneca e Universidade de Oxford. A nova remessa desse laboratório será aplicada em pessoas com comorbidades e deficiência permanente e profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, além de duas novas categorias profissionais: trabalhadores portuários e do transporte aéreo.

Segundo a pauta de distribuição, a previsão, nesta etapa, é vacinar 304.077 pessoas com comorbidade/deficiência, 2.647 forças de segurança/salvamento/Forças Armadas, 9.627 portuários e 1.185 pessoas que trabalham no setor aéreo.

Da Pfizer são 37.440 doses destinadas a 33.299 pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência - o residual é da reserva técnica.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, destacou a inclusão dos novos profissionais. “São categorias que têm contato com pessoas que vêm de diferentes locais pelos portos e aeroportos e estão suscetíveis, inclusive, a ser contaminadas com as novas variantes de outros países”, afirma. “A estrutura do Estado está preparada, como sempre, para receber e fazer a divisão dessas novas vacinas e distribuir o mais rapidamente entre as regionais de saúde, para que os municípios façam a aplicação”.

Segundo o Ministério da Saúde, o Paraná recebeu, até o momento, 4,9 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Quase metade do grupo prioritário, que conta com cerca de 4,8 milhões de pessoas, já tomou pelo menos a primeira dose do imunizante, um total de 2.331.627 pessoas, sendo que 1.130.504 já completaram o esquema vacinal, com a aplicação das duas doses.

A 21ª primeira pauta de distribuição do Ministério da Saúde prevê o envio de 6,1 milhões de doses às 27 unidades da federação. Até agora, 90,7 milhões de vacinas já foram destinadas aos estados, sendo que 39,7 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose e 18,8 milhões completaram o ciclo vacinal.