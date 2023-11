Paraná destina aporte de R$ 20 milhões às Forças de Segurança

Governador Carlos Massa Ratinho Jr. reunido com representantes das forças de segurança do Paraná.

O governador do Paraná Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário estadual da Segurança Pública, coronel Hudson Teixeira, anunciaram nesta terça-feira (14) um repasse adicional de R$ 20 milhões para as unidades especiais da Polícia Militar, Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Os recursos são resultado de uma economia feita pela própria Secretaria da Segurança Pública (Sesp) e serão liberados aos comandos das unidades para a aplicação na compra de materiais, equipamentos ou veículos que julgarem prioritários.

Segundo Ratinho Junior, o repasse se soma a outros investimentos que o Governo do Estado tem feito nos últimos anos para melhorar as condições de trabalho dos profissionais desta área. “O Paraná está no melhor momento dos últimos 10 anos em termos de segurança pública, com queda nos índices de criminalidade, o que comprova que estamos no caminho certo, em grande medida pelo trabalho dos nossos policiais, bombeiros e demais servidores da Sesp”, disse.

AUTONOMIA

Ao mencionar outras melhorias, como a compra de novas viaturas, armamentos, aeronaves e drones, a construção e reforma das sedes do Corpo de Bombeiros e de unidades prisionais, o governador garantiu que outro objetivo do Governo do Estado para o setor é garantir mais autonomia administrativa às forças de segurança.

“As próprias unidades gerenciarão os investimentos de acordo com o que analisarem e definirem como mais urgente dentro do orçamento que lhes foi destinado. Além dos investimentos que temos feito em nível macro, há necessidades específicas de cada unidade que os próprios comandos conhecem melhor do que ninguém”, acrescentou Ratinho Junior.

De acordo com o secretário Hudson Teixeira, os recursos vão atender todas as unidades especializadas. Ele citou como exemplos a compra de materiais de proteção específicos para motociclistas, a aquisição de minissubmarinos para o Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) do Corpo de Bombeiros, e de carros reforçados para o batalhão de Choque. “São várias particularidades que comandantes entendem muito bem e que, com estes recurso em mãos, poderão fazer a melhor gestão”, disse.

O dinheiro será distribuído de forma proporcional ao porte das unidades especiais existentes e deverão ser aplicados até o primeiro trimestre de 2024, seguindo os trâmites legais exigidos na administração pública. “Estes recursos atenderão todas as unidades especiais, que verão aquilo que é necessário, terão outros investimentos obviamente do Governo do Estado, mas esse recurso está disponível para que eles vejam onde deve aplicar efetivamente.

UNIDADES

Estão incluídas na lista o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Batalhão de Polícia de Choque (Bpchoque), Batalhão de Operações Policiais Especiais – Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Bprone), Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre), Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp), Setor de Operações Especiais (Soe) e Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost).

