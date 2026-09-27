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Paraná decreta luto oficial de três dias pela morte do arcebispo emérito de Curitiba

O religioso faleceu na tarde deste sábado (26), em Curitiba, aos 100 anos

Escrito por Da Redação
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Paraná decreta luto oficial de três dias pela morte do arcebispo emérito de Curitiba
Autor Arcebispo emérito de Curitiba, dom Pedro Fedalto - Foto: Arquidiocese de Curitiba

O governador em exercício, Darci Piana, lamenta profundamente o falecimento do arcebispo emérito de Curitiba, dom Pedro Fedalto. O religioso faleceu na tarde deste sábado (26), em Curitiba, aos 100 anos. Piana decretou luto oficial de três dias no Paraná pela morte de dom Pedro Fedalto.

-LEIA MAIS: Arcebispo emérito de Curitiba, Dom Pedro Fedalto morre aos 100 anos

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“Dom Pedro foi um exemplo do que um homem dedicado à fé deve ser. Sua simplicidade fez a diferença naquilo que deve ser o sacerdócio, sempre levando a palavra de Deus a quem precisava”, ressaltou o governador em exercício. “Que Deus leve conforto à família e a todos os fiéis de Curitiba, onde dom Pedro prestou toda sua devoção em mais de três décadas à frente da Arquidiocese da nossa capital”, completou Piana.

A Arquidiocese de Curitiba vai dedicar todas as missas celebradas neste final de semana à lembrança de dom Pedro Fedalto, que dedicou mais de 70 anos ao sacerdócio. A missa de corpo presente do arcebispo emérito será segunda-feira (28), às 10h. Na sequência haverá o sepultamento na Catedral Basílica de Curitiba.

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