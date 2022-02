Paraná conta com sistema pioneiro para monitorar NF falsas

Da Redação

A Receita Estadual do Paraná, juntamente com a Celepar, desenvolveram um sistema pioneiro e inovador, com o intuito de modernizar as ações do fisco e poder monitorar a movimentação fiscal de empresas fraudulentas, conhecidas como "noteiras", coibindo, assim, a emissão de notas fiscais eletrônicas referentes à operações fictícias, as quais são utilizadas para a prática de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e descaminho.

O Sistema de Monitoramento Fiscal de Emissores – SiMFE é automatizado e inteligente. Ele foi desenvolvido para efetuar a fiscalização permanente da emissão de documentos fiscais por empresas potencialmente constituídas para a prática de fraudes fiscais.



Para funcionar de forma correta e gerar resultados, conseguindo realizar a identificação dessas empresas falsas, o sistema baseia-se em uma série de regras e cruzamento de dados que identificam contradições por "malhas fiscais" para detectar indícios de fraudes, como operações fictícias ou simulações, suspendendo automaticamente a emissão de notas fiscais eletrônicas.

De acordo com o coordenador da Inspetoria Geral de Fiscalização da Receita Estadual, Estêvão Ramalho de Oliveira, com a implantação do SiMFE o fisco do Paraná poderá agir de forma rápida. "É uma ação para impedir o alastramento dessas operações fraudulentas, diminuindo cada vez mais a sonegação fiscal”, disse.





Empresas "noteiras" - As empresas chamadas “noteiras” são aquelas utilizadas por um breve período de tempo para a emissão de notas fiscais eletrônicas frias. Normalmente elas não possuem movimentação financeira, movimentação de mercadorias ou local físico estabelecido.

Fonte: Agência Estadual de Notícias.