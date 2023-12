Paraná conquista 2º lugar em prêmio nacional de turismo sustentável.

O Instituto Água e Terra (IAT) conquistou o 2º lugar no Prêmio Nacional do Turismo 2023 na categoria Valorização do Patrimônio Natural no Turismo com o projeto Parques Paraná. A premiação, organizada pelo governo federal, ocorreu neste sábado (16), em Brasília (DF). O órgão ambiental foi representado na cerimônia pela diretora técnica da Secretaria de Estado do Turismo (Setu), Deise Bezerra. O primeiro lugar ficou com a prefeitura municipal de Santo André (SP) com a proposta Parceria para o Turismo Sustentável na Vila de Paranapiacaba: Projeto Caeté.

“É motivo de muito orgulho para o Instituto Água e Terra a conquista sessa condecoração nacional tão importante. Reforça que estamos no caminho certo, que nosso projeto de desenvolvimento sustentável, política implementada pelo governador Ratinho Junior, é referência para o País”, destacou o diretor-presidente em exercício do IAT, José Luiz Scroccaro.

O Parques Paraná foi pensado para o fomento do uso público e turismo nas Unidades de Conservação (UCs) do Estado, com foco no desenvolvimento socioeconômico e sustentável. O IAT administra atualmente 72 UCs, das quais 28 são parques estaduais abertos para visitação, como a Ilha do Mel, em Paranaguá, Vila Velha, em Ponta Grossa, e Parque do Monge, na Lapa.

O projeto é dividido em quatro linhas: Uso Público e Turismo, Paraná Aventura, Parque Escola e Voluntariado. O objetivo é a integração com a população e a modernização das formas de gestão, gerando um convívio consciente com o meio ambiente e promovendo a conservação e a educação ambiental de forma ativa.

PRÊMIO – O Prêmio Nacional do Turismo 2023 teve a temática o turismo transformando vidas. É realizada pelo governo federal por meio do Ministério do Turismo desde 2018. Considerada a maior premiação do turismo brasileiro, tem o propósito de identificar, estimular e disseminar práticas de sucesso, realizadas no turismo brasileiro, ao reconhecer a sua importância e abrangência nos destinos brasileiros.

Além disso, busca valorizar profissionais que tenham atuado, de maneira criativa, inovadora e proativa, em benefício do desenvolvimento do turismo no País. A premiação possui caráter simbólico, sem valor comercial ou financeiro.

